Aumento pensione, se vuoi vivere da pascià non puoi fare a mano di questo strumento: lo stipendio raddoppia

Ecco come poter fare per vedere aumentata la propria pensione.

Tra i fattori di sicuro più importanti per quanto riguarda il sistema pensionistico italiano vi è senza ombra di dubbio quello rappresentato dalla pensione integrativa.

Questa costituisce per tutti i lavoratori una forte tutela dal punto di vista previdenziale e può essere inclusa all’interno della prestazione pensionistica complementare.

Con questo strumento i diretti interessati puntano a conservare in un fondo pensione individuale i propri risparmi per potersi mantenere con tranquillità una volta terminata la propria carriera lavorativa.

Ecco quindi tutti gli aspetti più importanti relativi alla pensione integrativa.

Pensione integrativa e non solo: la normativa di riferimento

La norma di riferimento per quanto riguarda la prestazione pensionistica complementare consiste nel D. Lgs. 252/2005, secondo il quale tale tipo di previdenza è riservato nello specifico ai seguenti destinatari: liberi professionisti e lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati, i dipendenti di società cooperative di lavoro e produzione, i lavoratori occasionali. Ad essere previsti sono per la precisione fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali, fondi pensione preesistenti e piani individuali pensionistici.

I fondi pensione aperti vengono stabiliti da banche e da imprese di assicurazione, mentre in merito ai fondi pensione negoziali questi vengono stabiliti all’interno della contrattazione collettiva tra le parti sociali che si ritrovano coinvolte. I fondi pensione preesistenti erano in vigore già prima del D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, mentre i piani individuali pensionistici consistono in contratti di assicurazione sulla vita con finalità di tipo previdenziale.

L’adesione ad un fondo pensione

L’adesione ad un fondo pensione è volontaria e può essere di diversi tipi. Ad essere interessati da tale discorso sono ad esempio anche i lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato, che per aderire devono provvedere ad indirizzare il proprio TFR a Fon.Te.

Il fondo pensione e la pensione integrativa sono strumenti utili per l’ottenimento di una previdenza complementare e vanno ad affiancarsi alle pensioni pubbliche. Un fondo pensione può riguardare non soltanto i lavoratori ma anche studenti e soggetti fiscalmente a carico in quanto obiettivo a lungo termine, mentre la pensione integrativa può servire anche per scopi di tipo personale poiché integrazione al sistema pubblico: quanto accumulato può essere riservato ad esempio ai propri familiari. Per l’adesione ad un fondo pensione non vi è un’età più adatta rispetto ad altre, ma può in ogni caso risultare di enorme utilità se intrapresa dai lavoratori fin dall’inizio della propria attività lavorativa: se si inizia prima risulterà di conseguenza meno sostanzioso lo sforzo richiesto dal punto di vista economico.