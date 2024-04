Poste italiane in crisi, ricercati 1000 dipendenti per la stagione estiva: se fai domanda ora il posto è tuo

Per affrontare la crisi in Poste Italiane si cercano 1000 dipendenti per poter svolgere il lavoro nel periodo estivo.



Ottima possibilità di lavoro per tutti gli italiani anche se non hanno un titolo di studio specifico. Non sono pochi cittadini italiani che nell’ultimo anno si sono impegnati estenuamente, per riuscire a trovare un’occupazione che permettesse loro di avere uno stipendio quindi di far fronte a tutte le spese che ognuno di noi deve sostenere.

Per molto tempo il mercato del lavoro è sembrato essere completamente fermo, chiunque fosse alla ricerca di un lavoro, non è riuscito nel suo intento di trovarlo. Anche nel caso in cui qualcuno fosse stato il più fortunato, con ogni probabilità ha dovuto adeguarsi a contratti che non rispecchiano le sue aspirazioni.

Invece questo 2024 per i disoccupati si è aperto con un gran numero di possibilità. Numerosi sono i concorsi che hanno avuto inizio proprio in questi mesi, alcuni offriranno la possibilità di entrare a far parte di un team già nelle prossime settimane, altri invece prevedono l’inserimento da gennaio del prossimo anno.

Per chi non avesse alcuna intenzione di attendere ulteriormente per poter iniziare a lavorare, quella offerta dalle poste a un’opportunità non farsi scappare. Gli inserimenti avverranno a partire da luglio prossimo. Una delle opportunità da non farsi sfuggire.

Poste italiane e alla ricerca di nuovi dipendenti

Sono in totale 1085 i posti che poste italiane mette a disposizione di tutti coloro che vorranno candidarsi. Sono diverse le posizioni per cui si alla ricerca di nuovi dipendenti, con la possibilità di lavorare in diversi comuni d’Italia. Tutte le assunzioni avverranno entro luglio del 2024.

Questa è una svolta che è stata determinata dall’accordo sindacale firmato il 5 febbraio di quest’anno, proprio da poste italiane con i sindacati che erano al tavolo delle trattative. In particolare si va alla ricerca di operatori di sportello, consulenti finanziari e altri profili professionali, posti che dovranno essere coperti in poco tempo.

Come è possibile candidarsi

Per candidarsi a queste posizioni di lavoro è sufficiente collegarsi al sito di Poste Italiane, quindi sulla piattaforma accedere alla sezione “lavora con noi”. Qui è possibile avere accesso a tutte le posizioni aperte dall’ente e quindi scegliere quella a cui si è maggiormente interessati.

Quindi si procede compilando il modulo e inserendo il proprio curriculum, Poste Italiane procederà quindi alla valutazione dei profili che invieranno la propria candidatura al fine di ottenere il posto di lavoro.