Lavoro, la lavanderia la paga il capo: questa categoria è la più fortunata di tutte | Vestiti puliti completamente gratis

Per questa categoria la lavanderia diventa un benefit. Possono avere i vestiti sempre puliti in maniera completamente gratuita.

Alcune specifiche categorie di lavoratori, devono indossare una divisa nel momenti in cui svolgono le proprie mansioni. Saranno in molti i dipendenti che leggendo questo articolo si ritroveranno in questa descrizione. Generalmente si tratta di mansioni per cui occorre mantenere un determinato aspetto, ovvero indossare un abbigliamento che sia congeniale allo svolgimento del lavoro.

Ci vengono in mente ad esempio i dottori, ma anche coloro che lavorano all’interno di strutture ricettive di un certo livello. Devono poi utilizzare un abbigliamento consono coloro che svolgono attività particolarmente pericolose.

Ad esempio coloro che svolgono mansioni all’interno di società che intervengono sulle strade, devono indossare un abbigliamento che sia catarifrangente, che permetta a chiunque passi di strada di vederli anche nel caso in cui la visibilità non sia delle migliori. In questo specifico caso si tratta di un dovere che risulta essere indispensabile rispettare, per evitare incidenti pericolosi.

Purtroppo però occorre sottolineare come, ci sono aziende che forniscono la divisa ai propri lavoratori, altri in cui invece è il dipendente a dover trovare e acquistare la divisa con il proprio denaro. Inoltre è tenuto alla manutenzione completa della stessa.

Divisa di lavoro e regole

Chiunque debba indossare una divisa per svolgere il proprio lavoro, sa bene che questa deve essere indossata nella migliore condizione possibile. Questo vuol dire che la divisa deve essere sempre perfettamente pulita, e in ottime condizioni.

Generalmente indossare una divisa non solo può rivelarsi utile per evitare che i propri vestiti si rovinano, ma sono anche un elemento distintivo.allo stesso tempo la divisa viene utilizzata anche affinché non vi siano contaminazioni con l’esterno. Non sono pochi lavori in cui si è obbligati ad indossarla direttamente sul luogo in cui verrà poi svolta la mansione.

Nuove regole dettate dalla sentenza del tribunale

secondo la sentenza del tribunale coloro che e sono addette alle pulizie all’interno degli ospedali hanno il diritto ad avere computato il tempo per indossare la propria divisa all’interno dell’orario orario di lavoro giornaliero.inoltre l’azienda per cui cui lavorano deve fornire loro Divise pulite e quindi far fronte al lavaggio almeno tre volte alla settimana.

Sempre secondo la stessa sentenza tutti coloro che hanno provveduto alla pulizia autonoma delle loro divise, hanno diritto a ricevere un’indennità in quanto risarcimento per tale attività svolta in maniera irregolare. Ciao vale soprattutto per tutti coloro che svolgono lezioni a contatti con liquidi biologici con elementi che potrebbero essere contaminati e quindi ad alto rischio.