Licenziamenti, quest’azienda chiude i rubinetti: in migliaia a casa prima dell’estate | L’annuncio è in arrivo

Tanti lavoratori di quest’azienda saranno presto a casa: in programma numerosi licenziamenti.

Vi è un’azienda che ha purtroppo deciso di mettere in atto numerosi licenziamenti, con tantissimi lavoratori che saranno di conseguenza costretti a ritrovarsi a casa già prima della prossima estate.

Si sta parlando nello specifico del caso di Tesla, che nel corso di questo 2024 provvederà al taglio del 10% dei suoi posti di lavoro.

Il poco felice annuncio è arrivato tramite una mail che l’azienda ha inviato a tutti i suoi dipendenti, colpiti da un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Ecco dunque tutti i dettagli relativi agli ormai prossimi licenziamenti che verranno effettuati da Tesla.

Tesla: le parole di Elon Musk sui licenziamenti

Il testo del messaggio di Tesla per annunciare i prossimi licenziamenti in programma è stato firmato direttamente dall’amministratore delegato Elon Musk. Questa è parte del suo contenuto: “Nel corso degli anni siamo cresciuti rapidamente con numerose fabbriche in tutto il mondo. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e per aumentare la produttività“.

Musk ha poi proseguito: “Nell’ambito di questo impegno abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10%. Non c’è niente che odio di più, ma è una cosa che deve essere fatta. Ciò ci consentirà di essere snelli, innovativi e desiderosi di affrontare il prossimo ciclo di fase di crescita. Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il duro lavoro svolto nel corso di questi anni. Sono estremamente grato per il vostro contributo alla nostra missione e vi auguriamo ogni bene per le vostre future opportunità. Dire addio è molto difficile. Per coloro che restano, vorrei invece ringraziarvi in anticipo per il difficile lavoro che resta da svolgere“.

Tesla: le ragioni dietro i tagli al personale

Alla base dei pesanti tagli al personale programmati da Tesla vi è principalmente la voglia da parte dell’azienda di organizzare in maniera diversa il proprio organico e di aumentare la produttività facendo attenzione allo stesso tempo anche ai costi.

Nello specifico, sul finire del 2023 Tesla contava in totale circa 140.000 dipendenti in tutto il mondo, per cui la riduzione del 10% consisterebbe per la precisione nel licenziamento di ben 14.000 lavoratori. Nel corso dell’ultimissimo periodo ad abbandonare l’azienda sono stati tra l’altro anche due nomi importanti: si tratta dell’ormai ex vicepresidente senior Drew Baglino e del vicepresidente per le politiche pubbliche e lo sviluppo commerciale Rohan Patel.