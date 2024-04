Libri rari, uno solo di questi vale 10mila euro: li riconosci da un dettaglio solo | Se lo trovi hai fatto bingo

Un mucchio di libri antichi, e non sapere cosa farne punto se tra di loro ce ne sono di rari uno potrebbe valere più di €10.000.

C’è chi colleziona monete, chi francobolli, chi invece si appassiona ai libri. Gli amanti della letteratura non fanno di certo distinzione tra i libri antichi e quelli nuovi per loro è tutto amore allo stato puro. Chi ama leggere, gli appassionati di libri che adesso saranno all’ascolto, mi potranno dare ragione su questo.

Non sono pochi coloro che si perdono né fascino della carta stampata, dell’amore incondizionato che spinge a comprare un libro e poi un altro e poi un’altra ancora. Si tratta di qualcosa di irrazionale, più ne vuoi e più ne vorresti vorresti.

Dobbiamo in effetti di conoscere che avere un’intera casa ricca di scaffali pieni di libri da un aspetto completamente diverso dagli ambienti della propria abitazione. C’è chi conta la ricchezza in denaro, che invece la conta in pagine di un libro.

In una società in cui ormai la carta stampata sembra aver perso il suo valore, tra libri digitali, è scaricabili per leggere su tablet, pc e smartphone i veri appassionati di lettura, continuano a preferire i libri. In fondo come biasimarli se un libro raro può valere anche €10.000?

Libri rari e valori inestimabili

Quando si ha un libro piuttosto datato tra le mani, ci si chiede se questo possa avere un valore economico o meno. Una domanda che in forse sembra lecito porsi, se si pensa ai prezzi esorbitanti che possono essere raggiunti in sede di asta.

In effetti dal momento in cui è nata la carta stampata, ad oggi, sono moltissimi testi che sono stati impressi su carta, che una qualche misura hanno fatto la storia della stampa e della letteratura. Alcuni dei testi che sono arrivati fino a noi hanno oggi un valore molto elevato, non bisogna saperlo riconoscere.

Come come si riconosce un libro di valore

Per poter capire si è in possesso di un libro realmente di valore, occorre innanzitutto comprendere cosa lo rende tale. Per prima cosa occorre controllare quello che è l’argomento su cui Verte i libri in questione. Spingere hanno valore maggiore per i libri che trattano argomenti storici. Il secondo elemento è l’autore, sembra ovvio comprendere che è un libro scritto da un autore noto in tutto il mondo ha un maggior valore.

Il libro per mantenere integra la sua qualità deve essere completo di tutte le pagine, essere conservato in buone condizioni e particolare attenzione alle edizioni. Una prima edizione è molto più difficile che arrivi fino a noi, proprio per questo motivo essa avrà anche un valore maggiore.