Bonus casa, se la rinnovi con questi incentivi ti fai una villa di lusso alla metà del prezzo: le richieste sono già attive

Ecco le agevolazioni fiscali per il bonus casa previste per questo 2024.

Per questo 2024 vi è la possibilità di poter usufruire di un innumerevole numero di agevolazioni fiscali per quanto riguarda il bonus casa.

Un esempio importante al riguardo potrebbe essere quello del Superbonus, maxi detrazione che fornisce la possibilità di detrarre dalle tasse tutte le spese che sono state sostenute per interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici o di riduzione del rischio sismico, ma le agevolazioni non finiscono certamente qui.

Si potrebbero menzionare ad esempio anche il bonus ristrutturazione 50% o l’ecobonus 50% e 65%, senza dimenticare il bonus verde 36% o anche il bonus barriere architettoniche.

Ecco dunque alcune delle agevolazioni fiscali più interessanti di questo 2024 per quanto riguarda il bonus casa.

Bonus casa: il bonus ristrutturazione 50% e l’ecobonus 50% e 65%

Fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile godere del cosiddetto bonus ristrutturazione 50%. Si parla nello specifico di una detrazione dall’IRPEF del 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare: l’agevolazione si potrà ottenere per i lavori di restauro, di recupero conservativo e di manutenzione straordinaria.

Altro importante tipo di agevolazione consiste nell’ecobonus 50% e 65%, con cui vi è la possibilità di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES diverse spese che sono state affrontate per l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Lavori di questo tipo possono consistere ad esempio nell’installazione di schermature solari o anche nella sostituzione della caldaia. In base ai diversi tipi di lavori che possono essere eseguiti la detrazione può per l’appunto essere o del 50% o del 65%.

Bonus casa: il bonus mobili 50% e il bonus verde 36%

Si arriva poi al bonus mobili 50%, con la detrazione IRPEF che è valida per l’acquisto di cucine, cassettiere, letti, armadi e di mobili nuovi in generale oltre che di grandi elettrodomestici. Si può godere di questo tipo di detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2024, con le spese detraibili del 50% che vanno sempre e comunque calcolate su un importo per il 2024 di 5.000 euro.

Interessante è anche il bonus verde 36%, tipo di detrazione fiscale introdotto allo scopo di poter sistemare il verde di tutte quelle zone che sono prive di edifici esistenti, recinzioni o unità immobiliari. L’agevolazione vale però anche per l’installazione di impianti di irrigazione così come pure per la realizzazione di giardini pensili o di pozzi. Infine degno di menzione è anche il bonus barriere architettoniche, per cui i contribuenti hanno la possibilità di usufruire di una detrazione dall’imposta lorda fino ad una percentuale del 75% per tutte le spese che vengono sostenute fino al 31 dicembre 2025.