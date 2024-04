Tari, sconto dell’80% dedicato a pochissimi: se sei fortunato rientri in questa lista e risparmi una fortuna

Se si rientra in una specifica lista si può arrivare a risparmiare fino all’80% sulla Tari.

Per quanto riguarda la Tari se si rientra all’interno di una determinata lista si può arrivare ad ottenere un considerevole risparmio, per la precisione anche fino all’80%.

Un’occasione ovviamente ghiottissima per tantissimi, anche se questa speciale opportunità è riservata nello specifico a pochi.

Con la Tari si fa riferimento ovviamente alla Tassa sui Rifiuti, un tipo di tassa che punta a incentivare un tipo di atteggiamento del tutto opposto a quello per cui è stata introdotta in quanto calcolata non in base alla raccolta differenziata che viene prodotta.

Ecco qui di seguito spiegato il modo in cui è possibile ottenere importanti risparmi per quanto riguarda la Tari.

Tari: ecco come risparmiare

Tra le varie tasse che sono presenti in Italia quella sui rifiuti è senza ombra di dubbio tra le più particolari per quanto anticipato poco sopra. La Tari fa sì che i cittadini paghino il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ma tale sistema non incentiva assolutamente gli stessi cittadini a seguire un comportamento virtuoso e rispettoso delle regole sulla differenziata. In Italia la Tari viene infatti calcolata non prendendo in considerazione i rifiuti non differenziati che vengono prodotti ma elementi di tutt’altro tipo come sono ad esempio il nucleo familiare e il numero di metri quadri delle abitazioni.

Le persone non sono dunque incentivate né spinte in alcun modo al rispetto della raccolta differenziata, in quanto in ogni caso i cittadini si ritroveranno a pagare la stessa identica somma. Per poter ridurre i costi della Tari e per riuscire dunque di conseguenza a raggiungere un enorme risparmio sulla Tassa sui Rifiuti (anche addirittura fino all’80%) esistono però dei metodi efficacissimi e allo stesso tempo legali

La legge 147/2013

La Tassa sui Rifiuti ha il principale scopo di garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con il periodo estivo che può essere caratterizzato in tal senso da veri e propri periodi di emergenza. Qui entra dunque in gioco la Legge 147/2013, secondo cui i cittadini possono anche pagare soltanto il 20% della tassa nel caso in cui vi siano disservizi causa di danni e di pericoli sia per le persone che per l’ambiente: per poter ricevere lo sconto occorre però presentare una certificazione Asl di pericolo per la salute pubblica.

Sempre facendo riferimento alla Legge 147/2013 i cittadini possono tra l’altro fare ricorso ad un altro punto che può comunque permettere di ottenere uno sconto del 60% sulla Tari: ciò è possibile quando il punto di raccolta si trova distante dalla propria abitazione e quando il servizio di raccolta più vicino alla propria casa non funziona. Per lo sconto bisogna in questo caso rivolgersi al proprio comune di residenza, con diversi comuni che mettono però a disposizione dei cittadini anche dei moduli online.