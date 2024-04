Sconti spesa, con questa semplice app risparmio fino al 75%: non ne farai più a meno

Se vuoi ottenere degli ottimi sconti sulla spesa, allora devi scaricare assolutamente questa app. Semplice da usare puoi ottenere fino al 75% in meno.



Considerando l’inflazione che continua a bussare, anche se meno insistentemente, alle parti di ogni famiglia, riuscire ad avere un metodo per risparmiare sulla propria spesa si rivela veramente importante. Probabilmente non ci si fa nemmeno caso, ma a fine mese ciò che si spende per la spesa di genere alimentare, incide notevolmente sul budget familiare.

I supermercati continuano a proporre prezzi veramente molto esagerati per le tasche di un gran numero di famiglie. Per questo motivo sono i molti a cercare delle tips di risparmio che si possono trovare sul web.

Per fortuna ci sono alcune catene che si mettono a fianco del consumatore, proponendo dei prezzi veramente molto bassi. Nei mesi scorsi Lidl e Conad hanno deciso di promuovere i mesi contro l’inflazione, bloccando i prezzi di un gran numero di prodotti.

Sono molti cittadini italiani che hanno abbandonato i supermercati con i grandi marchi, per decidere di fare la propria spesa presso i discount. Quello che chiaro a questo punto è che questa tipologia di negozio permette di abbinare una buona qualità dei prodotti, ai prezzi piuttosto bassi. Proprio dai discount arriverebbe un’applicazione in grado di permettere a tutti di risparmiare.

L’applicazione che forse in pochi conoscono

Nello specifico si sta parlando dell’applicazione della catena di discount Eurospin. Se si utilizza questa applicazione per dispositivo mobile, nella maniera corretta, si riuscirà ad avere una spesa molto semplice da fare. Considerando il grande impegno supermercato stanno ponendo per aiutare i consumatori nel gestire le poche risorse finanziarie a loro disposizione, non sorprenderà affatto che Eurospin ne abbia migliorato l’utilizzo.

L’applicazione della catena di discount può essere scaricata sia da Google play che da App Store, essa è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di connessione web. Quindi una volta proceduto al Download occorrerà creare il proprio account, inserendo i dati, scegliendo quello che è il proprio punto vendita di riferimento.

L’utilizzo più conveniente

scannerizzando la cassa il QR code sarà possibile utilizzare la propria applicazione come una vera e propria tessera fedeltà. In questo modo si potranno ottenere una serie di sconti, visualizzare le promozioni aperte per i clienti, creare anche una lista della spesa.

Numerose funzionalità pensate per il consumatore fedele che decide di scegliere Eurospin e la propria spesa quotidiana. Sempre nell’applicazione è possibile creare un proprio ricettario da cui poi attingere per il menù settimanale.