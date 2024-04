Lavora ad Amazon senza contratto, questo puoi farlo direttamente da casa: guadagni 2.000 euro ogni mese

Scopriamo passo passo come iniziare una attività di vendita praticamente senza costi, grazie al marketplace online più famoso del mondo.

Stufi del proprio lavoro da dipendente? Sognate di lavorare da casa in totale autonomia, senza orari precisi? Forse Amazon vi può consentire di realizzare questo desiderio.

Innanzitutto, un paio di premesse generali: stiamo parlando di lavoro autonomo, e come tale ciò implica l’apertura di una partita IVA. In seconda battuta, il tipo di lavoro al quale ci riferiamo è quello della vendita o, più esattamente, dell’intermediazione commerciale tra un fornitore (o più fornitori) e i clienti finali.

Pertanto, se avete voglia di mettervi in proprio ed iniziare una attività di vendita online, seguite questo pezzo sino alla fine, perché vi sarà sicuramente di grande utilità. Amazon, infatti, consente a chiunque -purché vengano rispettate le proprie linee guida – di fare dropshipping, ossia di vendere sulla piattaforma senza essere né produttori di merce né responsabili di alcun magazzino.

Il dropshipper, infatti, è quell’intermediario tra fornitori di beni e clienti finali che si occupa esclusivamente delle attività di marketing e commerciali, senza alcun impegno nella produzione e nella logistica delle merci. A supportarlo, su quest’ultimo aspetto in particolare, sono sia il fornitore che Amazon stessa.

Come funziona il dropshipping

Supponiamo di avere una passione ed una competenza eccezionali in relazione ad un determinato settore di beni: che si parli, ad esempio, di sneaker, di orologi automatici o di cibo per cani è qui per noi del tutto indifferente.

Prima di interfacciarsi con Amazon ed iniziare a vendere ciò che ci appassiona e su cui abbiamo un po’ di competenza, sarà dunque necessario selezionare e contattare direttamente, da parte nostra, quei produttori e grossisti che vogliamo coinvolgere nel nostro progetto di dropshipping. Con costoro dovremmo cioè trattare per avere un prezzo d’acquisto dei beni che ci permetta – rivendendo la merce sulla piattaforma – un interessante margine di guadagno.

Fare affari con Amazon

Quando l’accordo con i nostri fornitori è stato fatto, possiamo quindi procedere a registrarsi su Amazon come venditori. Se una merce viene venduta, il produttore che ce la fornisce dovrà semplicemente spedirla ad un magazzino Amazon, il quale la rimpacchetterà e la spedirà a sua volta, a nostro nome, al cliente finale.

Non dovremmo quindi mai occuparci di magazzino e di spedizioni, ma soltanto pensare a quali prodotti proporre sul marketplace e stringere accordi con i fornitori che siano effettivamente vantaggiosi. Se il business gira, non è affatto impossibile riuscire a fatturare mensilmente cifre tali che ci consentano di ricavarne un vero e proprio stipendio.