Vacanze all’estero? Senza questo documento non vai da nessuna parte: richiedilo subito o perdi tutte le prenotazioni

Non sempre si può viaggiare all’estero con la sola Carta di identità. Per la stragrande maggioranza dei paesi è infatti necessario altro.

Fare una vacanza all’estero è certamente un piacevole modo di trascorrere le ferie. Ma un conto è programmare un viaggio in Francia o in Spagna, altro è pianificarlo per una destinazione più lontana od esotica, New York o Bali che sia.

E non stiamo parlando semplicemente di maggiori o minori difficoltà logistiche, di programmazione e prenotazione dei vari alberghi, voli, ecc. C’è anche un altro aspetto di cui occuparsi, che rischia però di essere dimenticato, proprio perché banalmente molto ovvio.

Ci riferiamo ai documenti di viaggio necessari per l’espatrio e – in particolare – al passaporto. Può infatti accadere che proprio a ridosso delle nostre vacanze ci si accorga che tale documento di riconoscimento internazionale sia scaduto e – dati i tempi di rilascio – si sia costretti a rinunciare alle nostre ferie.

Bisogna infatti ricordare che il passaporto non è un documento rinnovabile: una volta scaduto, ne va richiesto un altro alla Questura di competenza. La validità del documento varia al variare dell’età anagrafica del soggetto richiedente: 3 anni per i minori di tre anni; 5 anni dai tre ai diciotto anni; 10 anni per i maggiorenni.

Come ottenere il passaporto

Per fare il passaporto è necessario recarsi alla Questura competente territorialmente in base alla residenza del richiedente. Con sé è d’obbligo portare il formulario di rilascio, debitamente compilato e firmato, un documento di identità in corso di validità, due fotografie formato tessera e la ricevuta di pagamento di 116 € (costo del libretto più contributo amministrativo).

Nel caso in cui il passaporto riguardi un minore, c’è la necessità di un ulteriore documento, firmato da entrambi i genitori, con il quale acconsentano entrambi al rilascio. Si ricorda che sino al compimento dei 14 anni i minori possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o di chi ne fa le veci, a patto che questi sia menzionato sul passaporto o sulla apposita “dichiarazione di accompagnamento“.

Passaporto temporaneo e visti

Solo in casi di particolare necessità ed urgenza è possibile richiedere il rilascio di un passaporto temporaneo, solo cartaceo – senza microchip integrato – e senza rilevazione delle impronte digitali: il costo di questo documento, che può durare al massimo un anno, è di 5,20 €.

Ricordiamo infine che per molti paesi extra UE non è sufficiente il solo passaporto per poter recarvisi. Talvolta, infatti, le autorità richiedono anche un visto speciale, nonché l’effettuazione di alcune vaccinazioni. E’ possibile ottenere tutte le informazioni del caso, paese per paese, visitando il sito della Farnesina “Viaggiare sicuri” dedicato proprio a questi temi.