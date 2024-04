Caldaia a 400 euro, il maxi sconto deciso dallo Stato è tuo a questa condizione: occasione da non perdere

Maxi sconto deciso dallo Stato per poter avere la caldaia a soli 400 €. Si tratta di un’occasione veramente imperdibile per tutti.

Alcuni degli interventi più importanti a cui è possibile provvedere per quello che riguarda le nostre abitazioni, sono quelli che cercano di renderle più efficienti. Si sente spesso parlare di ristrutturazioni che permettono alle abitazioni di aumentare la propria classe energetica, quindi di permettere a chi vi abita all’interno di avere un netto risparmio sulla bolletta elettrica, oltre ad essere rispettose dell’ambiente.

Uno dei primi primi lavori a cui si provvede per una casa più efficiente è la sostituzione della propria caldaia. Quelle più date sono causa di una spesa piuttosto elevata per quello che riguarda il consumo di gas. Senza considerare ovviamente le emissioni che inquinano l’ambiente.

Attualmente le caldaie che offrono le condizioni migliori sono quelle a condensazione. Semplice immaginare che intervenire in maniera autonoma può essere piuttosto dispendioso. Ma in un progetto che cerca di rendere ogni singola città il più efficiente possibile, lo Stato italiano mette a disposizione una serie di bonus di cui si può beneficiare per procedere con le ristrutturazioni.

Quindi i contribuenti che decidono di procedere con interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono beneficiare della detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul registro delle persone fisiche, o da quello dei redditi societarie. Insomma si parla di quello che tutti conosciamo come Ecobonus.

Bonus rinnovato per questo 2024

Fino al 31 dicembre 2024 è possibile beneficiare delle detrazioni Irpef e Ires per quello che riguarda l’efficientamento energetico delle abitazioni. in particolare è possibile godere delle detrazioni nella misura del 65% e del 50%. È invece sospesa la possibilità di beneficiare delle stesse sotto forma di sconto in fattura o credito di imposta cedibile.

Per quello che riguarda l’istallazione delle caldaie a condensazione il limite massimo detraibile in base all’eco bonus è pari a 30.000 €. Ovviamente per poterne beneficiare è indispensabile procedere nella maniera esatta che viene indicata dalla legge.

Requisiti e modalità per la richiesta

per poter beneficiare delle detrazioni è indispensabile che la caldaia che viene montata sia a condensazione, almeno di classe a. Inoltre essa deve essere abbinata a sistemi di termoregolazione e evoluti, solo in questo caso è possibile giovare delle relazioni più elevate, pari al 65%.

Per poter avere il bonus o occorre inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori previsti la comunicazione Enea, quindi la scheda informativa che riguarda tutti gli interventi che sono stati intrapresi per poter avere una maggiore efficienza termica dell’ immobile. Ovviamente tutti i pagamenti devono essere stati fatti attraverso mezzi di pagamento tracciabili.