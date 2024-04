Vacanze pagate al lavoro, con una richiesta parti con tutta la famiglia: relax assicurato a costo 0

Ecco come poter riuscire ad ottenere vacanze pagate a lavoro.

Per tantissime aziende uno dei temi in assoluto di maggiore importanza è quello rappresentato dal benessere e dalla felicità dei propri dipendenti.

I benefit e i vantaggi a disposizione dei lavoratori sono dunque di conseguenza sempre più numerosi oltre che di vario genere, dai buoni shopping o dai buoni pasto fino ad arrivare anche ai corsi di formazione.

Tra questi non mancano tra l’altro anche quelli dedicati al tempo libero e allo svago, con il welfare aziendale che può quindi essere utilizzato anche per i viaggi e per le vacanze.

I vantaggi per i lavoratori e per i dipendenti che intendano fare uso di questi voucher per poter viaggiare e per poter andare in vacanza sono tantissimi: ecco qui di seguito i modi migliori per poterli sfruttare al massimo.

Viaggi e vacanze: i vantaggi del welfare aziendale

Con welfare aziendale si va ad indicare il complesso di beni e di servizi che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti. Tra questi vi sono per l’appunto anche i buoni viaggi, una soluzione che può apportare numerosi benefici non soltanto ai lavoratori ma anche ai datori di lavoro e alle aziende. Includendo all’interno del welfare aziendale anche i viaggi un’azienda può ampliare il proprio bagaglio di flexible benefit, ma tale benefit può risultare estremamente vantaggioso anche da un punto di vista fiscale: i voucher viaggi sono non soltanto deducibili al 100% ma anche senza limiti di spesa ed esentasse.

Questo tipo di beneficio è preziosissimo ovviamente anche per i dipendenti in quanto non soggetto a contributi e a tasse. I lavoratori hanno la possibilità di vedere aumentato il proprio potere di acquisto, con i buoni che possono essere usati anche per la prenotazione di pernottamenti e di mezzi di trasporto.

Welfare aziendale: come prenotare per le vacanze

Da qui si arriva al tema specifico della prenotazione dei viaggi. Il welfare aziendale consiste in un coupon che viene distribuito in forma elettronica, e tutti coloro che lo ricevono non possono cederlo a terzi ma limitarsi ad utilizzarlo per sé stessi e per la propria famiglia. Per poter spendere il welfare aziendale per i viaggi bisogna fare ricorso alle migliori piattaforme welfare, che risultano essere spesso e volentieri quelle che presentano il numero maggiore di partner convenzionati.

Le possibilità a disposizione dei lavoratori sono innumerevoli. Con una carta prepagata messa a disposizione da un datore di lavoro si potrebbero ad esempio pagare biglietti per aerei, traghetti e treni, pacchetti vacanze, soggiorni benessere, crociere, soggiorni presso catene alberghiere, viaggi a prezzi scontati o anche altri tipi di attività ricreative.