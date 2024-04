Lavorare senza attestato, se ti beccano si rischia il carcere: questo corso devi frequentarlo subito o saranno guai

Se lavori ma non sei in possesso di questo attestato potresti rischiare la galera, frequenta subito questo corso, senza aspettare.

Sappiamo tutti che sul posto di lavoro formarsi è diventato qualcosa di indispensabile. Procedere costantemente con la formazione e l’aggiornamento vuol dire offrire un servizio migliore, riuscire a svolgere il proprio lavoro nella maniera più adeguata, riuscendo ad essere d’aiuto aiuto a coloro che si rivolgono a noi.

È proprio la formazione che fa del lavoratore un vero professionista. Troppo spesso ci sono persone non formate, non preparate sul ruolo coperto, che mettono a rischio il lavoro dell’intera azienda. Senza parlare poi di quella che è una vera e propria truffa che viene commesso danno del consumatore.

Ma in questo specifico caso non ci si riferisce ai corsi di formazione che si possono svolgere per poter prestare il proprio servizio, piuttosto a quei corsi che sono obbligatori per alcuni luoghi di lavoro. Ad esempio chi lavora nella manipolazione degli alimenti, all’obbligo di fare il classico corso HACCP per la valutazione del rischio e delle contaminazioni. Ancora più importante è invece la formazione per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro.

Ci sono società specializzate nel fornire attestazioni e nello svolgere dei corsi proprio per quello che riguarda questo argomento. Rivolgersi loro soprattutto nei casi in cui si svolga una professione che lo richieda non solo è importante per evitare che vi siano problematiche a livello lavorativo, ma è sancito dalla legge.

Legislazione e sicurezza sul lavoro

A parlare in maniera specifica della formazione per la sicurezza dei luoghi di lavoro è il D.Lgs. 81/08. questo è ciò articolo 55 ad elencare quelle che sono le sanzioni che vengono applicate a tutti coloro che vengono trovati senza i dovuti attestati per quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico i corsi per tale disciplina devono essere svolti nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. Ci si deve affidare, come accennato in precedenza, alla società che siano preparate e qualificate per il rilascio delle attestazioni. Quest’ultime dovranno pari rimanere in azienda per poter essere consultato in caso di controllo.

Cosa succede senza la formazione

Purtroppo questa volta non si parla di impreparazione, nel caso in cui i corsi non vengono svolti. Se il lavoratore è presente in azienda non ha l’attestato a rischiare il datore di lavoro.le pene previste sono sanzioni che possono arrivare anche a più di 6000 €, ma ancora più grave e l’arresto da due a quattro mesi.

Le pene sono tanto più severe quanto sono numerosi corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a cui i dipendenti devono partecipare. Si ricorda a tal proposito che a seconda delle mansioni svolte i corsi di formazione possono essere differenti, o ognuno di essi è indicato dalla legge stessa.