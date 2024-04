Pensione, per sapere quando smetti di lavorare ti bastano due click: su questo sito non puoi sbagliare

Se stai facendo il conto alla rovescia per sapere quando finalmente potrai riposare e andare in pensione, ti bastano due click per saperlo.

Detto tra noi il momento in cui si andrà in pensione è atteso da tutti con estrema ansia. Occorre ovviamente sottolineare come da una parte c’è chi la attende per potersi finalmente riposare dopo una vita passata a lavorare. Dall’altra parte invece c’è chi ha quasi paura di andare in pensione, considerando un gran numero di persone che raccontano degli stati depressivi post pensionamento.

Ma in questo momento soffermiamoci su chi vuole sapere con precisione quando andrà in pensione per poter finalmente organizzare quel viaggio che ha tanto desiderato. Sappiamo bene che in Italia vi è un limite di età, oltre a un limite contributivo, per poter richiedere il rapporto di pensionamento.

Le attuali modifiche che ci sono state in merito, permetterebbero ad alcuni cittadini di godere della pensione con qualche anno di anticipo. Basandosi su questi dati è possibile più o meno sapere quando si andrà in pensione ovviamente facendo un rapido calcolo. Forse però non tutti sanno che con pochi clicca è possibile avere in maniera precisa idea di quanti contributi sono stati versati e di quanti anni, fino a quel momento, si sono dedicati al lavoro.

Ecco di seguito allora tutte le indicazioni che si desidera avere per quello che riguarda il pensionamento.

Estratto contro contributivo: cos’è

C’è un mezzo a disposizione dei cittadini italiano che gli permette di avere nota di quanti anni ha lavorato e dei contributi versati. Si tratta di quello che tutti dovrebbero conoscere come estratto conto contributivo. Quest’ultimo è un documento che contiene tutte le informazioni per quello che riguarda i contributi previdenziali, ovviamente questo vale tanto per gli indipendenti quanto per i dipendenti.

Questo documento può essere consultato in un qualsiasi momento in maniera molto semplice attraverso un dispositivo dotato di connessione Internet.averne traccia permette di scegliere quella che è la migliore strategia previdenziale.

Cosa contiene come consultare l’estratto conto contributivo

Quando si parla di estratto conto contributivo si fa riferimento a un documento in cui sono presenti i dati anagrafici del lavoratore, la situazione contributiva, la posizione assicurativa, diritto a specifiche prestazioni e debiti previdenziali. Accedervi è piuttosto semplice considerando che essa ha una specifica sezione all’interno del sito Inps ufficiale.

Quindi si procede con l’accesso al sito attraverso SPID, CIE o CNS, successivamente si può scrivere sulla barra di ricerca estratto conto contributivo. Cliccando sopra la risorsa è possibile avere accesso a tutti i dati che ci riguardano.