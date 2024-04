Caro voli, con un semplice trucco dimezzi il costo dei bagagli: porti tutto con te ma non sborsi un euro

Ecco il trucco che permette di dimezzare il costo dei bagagli per quanto riguarda i voli.

Per tutti coloro che sono soliti viaggiare in aeroporto uno dei problemi in assoluto più comuni è quello rappresentato dalla preparazione dei bagagli e più nello specifico dalla sistemazione dei propri vestiti all’interno della valigia.

In particolare ciò che risulta essere spesso e volentieri estremamente complicato è il riuscire a mantenere i vestiti dentro la valigia senza che questi subiscano delle pieghe.

Le pieghe che arrivano a subire i vestiti rappresentano senza ombra di dubbio uno degli aspetti più fastidiosi quando si tratta di preparare i bagagli per un viaggio.

Per poter riuscire a risolvere questo problema esiste però un trucco efficacissimo che vale assolutamente la pena seguire.

Voli: il trucco per mettere i vestiti in valigia

Il problema delle pieghe ai vestiti all’interno della valigia potrebbe apparire ai più come praticamente insormontabile, ma per evitare che i propri indumenti finiscano stropicciati esiste un trucco incredibilmente efficace che vale la pena seguire e che può rappresentare una vera e propria svolta per tutti coloro che amano viaggiare.

Una soluzione che dà a tutti quelli che si ritrovano impegnati nel fare i bagagli la possibilità di poter avere dei capi sempre perfetti e in ordine. A dare una dimostrazione del trucco in questione è stata nello specifico Lydia Mansel di Just Packed, un’esperta che ha spiegato nel dettaglio come avere i propri vestiti sempre lisci e perfetti anche una volta tirati fuori dalla propria valigia.

Voli: come fare i bagagli evitando le pieghe ai vestiti

Lydia Mansel di Just Packed inizia la propria preziosa spiegazione su come evitare che i propri vestiti si stropiccino in valigia consigliando di conservare i sacchetti di plastica che vengono utilizzati anche e soprattutto in tintoria. Quando ci si accinge a fare le valigie prima di un viaggio in aereo è dunque di vitale importanza riporre quelli che sono i vestiti più delicati all’interno di questi sacchetti di plastica per il lavaggio a secco, e questo è il caso ad esempio dei vestiti in lino o in cotone.

I vestiti devono poi essere piegati come al solito e collocati prima di essere messi in valigia in una borsa a parte. Nel caso in cui si sia sprovvisti dei sacchetti di plastica si può eseguire il procedimento con delle fodere o anche con i sacchetti della spazzatura. Un trucco che non è certamente infallibile ma che può comunque in ogni caso risultare estremamente efficace per tutti coloro che desiderano ridurre il più possibile il problema delle pieghe ai propri vestiti.