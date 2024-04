Bollette della luce, milioni di soldi sottratti ai cittadini a loro insaputa, il “vizietto” ce l’ha solo questa compagnia

Bollette della luce: ecco il curioso caso di una compagnia e di un suo particolare vizietto.

Per quanto riguarda le bollette della luce c’è un curioso caso di una compagnia e di una sua strana abitudine nei confronti di tutti quegli utenti che decidono di optare per la disdetta dell’utenza.

Si sta parlando per la precisione di Iren, compagnia che adotterebbe una politica secondo la quale il rimborso viene riconosciuto solo e soltanto a tutti quegli utenti che ne facciano richiesta.

In particolare, il credito viene rimborsato a chi decide di disdire la propria utenza nei casi in cui risulti essere di lieve entità. Una sorta di mossa che potrebbe essere attuata allo scopo di tenersi per sé quei soldi e di spingere i clienti a rinunciarvi.

Ecco di seguito un caso specifico che ha contribuito a gettar luce sulla politica adottata dalla compagnia Iren.

Bollette della luce: il caso della compagnia Iren

Il caso di cui si parla poco sopra e che riguarda da vicino la compagnia Iren è quello di una cliente che ha affermato di aver disdetto la propria utenza e di aver ricevuto in seguito una comunicazione sul mancato rimborso a causa della lieve entità dell’importo: quest’ultimo sarebbe stato riconosciuto solo e soltanto in caso di specifica richiesta da parte della diretta interessata. L’utente ha dunque dovuto provvedere a chiamare allo scopo di farsi inviare un modulo all’interno del quale indicare le proprie coordinate e da rimandare per poter ottenere il rimborso desiderato.

A commentare quanto accaduto è stata la responsabile utenze dell’associazione di consumatori Konsumer Italia Valentina Masciari. Queste alcune delle sue parole: “Mi sembra troppo comodo così. Nel momento in cui il cliente matura un credito ha diritto a riceverlo in automatico senza la necessità di fare apposita richiesta, indipendentemente dall’importo dello stesso“.

Come chiedere il rimborso a Iren dopo la disdetta

Il comportamento adottato da Iren sembra ovviamente tutt’altro che corretto nei confronti degli utenti e dei consumatori. Bisogna poi tra l’altro considerare il numero di clienti che decidono di attuare la disdetta nei confronti della compagnia, con quest’ultima che grazie a questo tipo di comportamento può anche arrivare a mantenere per sé cifre di notevole portata.

La politica propria di Iren prevede comunque in ogni caso che i rimborsi vadano richiesti in forma scritta attraverso la compilazione di uno specifico modulo. Un’abitudine a dir poco strana che non può dunque che essere segnalata, anche perché in caso di emissione di una nota di credito questa deve essere obbligatoriamente rimborsata all’interno dei tempi previsti.