Bolletta dell’acqua, cambiando un’abitudine la tagli del 70%: il portafoglio ti ringrazierà

Cambiando una determinata abitudine risparmierai il 70% sulla bolletta dell’acqua.

Una delle questioni in assoluto più delicati al giorno d’oggi è senza ombra di dubbio quella rappresentata dal risparmio dell’acqua.

Il cercare di adottare e di seguire uno stile di vita che sia il più sostenibile possibile è sempre più di vitale importanza prima di tutto per l’ambiente ma in secondo luogo anche per il nostro portafoglio.

A tale scopo può risultare di enorme utilità seguire delle efficacissime regole che possono aiutare ad ottenere un risparmio considerevole per quanto riguarda il consumo di acqua.

Ecco di seguito tutto quello che occorre sapere per cercare di risparmiare acqua e per tagliare in questo modo in misura considerevole sulla bolletta.

Bollette dell’acqua: l’importanza del risparmiare

L’acqua è ormai diventata una risorsa a forte rischio a causa di fattori di varia natura come ad esempio quelli della siccità, degli sprechi e dei cambiamenti climatici. Gli ultimi anni, basti prendere in considerazione anche soltanto il 2022, sono stati caratterizzati da fenomeni di forte siccità e di caldo che hanno finito con il provocare una riduzione delle risorse di natura idrica anche in Paese estremamente ricco in tal senso come l’Italia.

L’uso responsabile dell’acqua è quindi diventato a dir poco cruciale, anche e soprattutto prendendo in considerazione le generazioni future. L’impegno deve però essere necessariamente collettivo e riversato su più fronti, dal cercare di preservare il più possibile le risorse idriche a nostra disposizione fino allo sforzarsi di cambiare le proprie abitudini nella quotidianità e all’interno delle proprie case.

Risparmiare acqua: le regole fondamentali

Nella lotta contro lo spreco di acqua possono dare una mano praticamente tutti attraverso il cambiamento delle proprie abitudini quotidiane, e al riguardo è utilissimo, anzi fondamentale, cercare di seguire delle semplicissime regole. La prima regola è chiudere i rubinetti: ogni volta che non ne abbiamo bisogno dobbiamo ovviamente chiudere il rubinetto evitando di far scorrere acqua a vuoto. La seconda regola è riparare le perdite: anche una piccolissima perdita può provocare un enorme spreco di acqua nel tempo. La terza regola è rendere efficiente il proprio wc: lo sciacquone del wc è infatti il secondo utilizzatore di acqua all’interno delle case, motivo per cui tramite esso si può arrivare ad enormi sprechi di acqua. La quarta regola è innaffiare le piante di casa la sera: in questo modo si evita l’evaporazione dell’acqua in caso di forte caldo. La quinta regola è utilizzare elettrodomestici e lavastoviglie sempre a pieno carico per ottimizzare le pulizie e il consumo dell’acqua. La sesta regola è invece quella di ridurre il più possibile il tempo della doccia.

La settima regola consiste nel ridurre i lavaggi della propria auto facendo ricorso se possibile a servizi di lavaggio a secco o all’uso di secchi d’acqua. L’ottava regola è riutilizzare l’acqua di condensa dei condizionatori, in modo da sfruttare il grande utilizzo che si fa di questi ultimi all’interno delle case. La nona regola è utilizzare il più possibile il tasto dello scarico breve del wc, che porta allo scarico di una quantità minore di acqua. La decima regola consiste nel cercare di fare uso di prodotti smart ad alta efficienza. L’undicesima e ultima regola consiste infine nel riutilizzare il più volte possibile l’acqua, evitando di gettarla ma cercando al contrario di sfruttarla per altri tipi di usi.