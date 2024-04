Miglior conto corrente di aprile, questa banca mi costa zero e offre vantaggi esclusivi: non torno più indietro

Ecco la scelta migliore da fare per quanto riguarda il conto corrente.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un conto corrente zero spese che sia di facile gestione la migliore soluzione è rappresentata senza ombra di dubbio dal conto corrente online.

I conti correnti online risultano infatti essere del tutto gratuiti e privi di commissioni per bonifici e per prelievi. Per poter individuare quelli che sono i migliori conti correnti online bisogna tener conto di vari aspetti come ad esempio il servizio clienti, la convenienza, l’esperienza digitale, i prodotti inclusi nel conto o anche le condizioni riguardanti fido e sconfinamento.

Altri fattori ancora sono quelli del canone annuo, del costo di emissione della carta di credito o di debito che si ritrova associata al conto, di eventuali vantaggi e promozioni, dei limiti di plafond e della gamma dei prodotti a disposizione.

Ecco quindi di seguito una panoramica sui conti correnti online, dalle sue tipologie principali fino al modo per poterli aprire e ai vantaggi che possono offrire.

Conto corrente online: cos’è e le sue tipologie

Stando ad una ricerca effettuata dal team di Forbes Advisor i migliori conti correnti online per quanto riguarda questo 2024 sono Conto Revolut Standard di Revolut, Conto corrente BBVA di BBVA, Conto Sella Start di Banca Sella, SelfyConto di Mediolanum, Conto corrente Fineco di Fineco, Conto corrente Arancio + Modulo Zero Vincoli di ING e HYPE Next di HYPE. Per chi non lo sapesse, il conto corrente è un strumento per poter gestire il denaro che in Italia viene messo a disposizione dalle banche (conto corrente bancario) e da Poste Italiane (conto corrente postale). Il conto corrente online è nello specifico un conto corrente interamente digitale che si può gestire tramite smartphone o pc e che si può aprire dunque anche per via telematica.

Tra le principali tipologie di conti correnti online vi sono i seguenti: conti correnti online zero spese, che non presentano costi di apertura e che hanno azzerati sia canone che commissioni; conti correnti online per minorenni, che vengono aperti dai genitori e che vengono intestati ai ragazzi che hanno meno di 18 anni di età; conti correnti business online, che sono rivolti a grandi aziende, a liberi professionisti, e a piccole e medie imprese.

Conto corrente online: come aprirlo e i suoi vantaggi e svantaggi

Per poter aprire un conto corrente bisogna avere almeno 18 anni di età oltre a un codice fiscale e a un documento di identità valido. La banca potrebbe inoltre chiedere tra le altre cose una copia della busta paga, un certificato di residenza, o anche una copia del contratto di lavoro. La procedura per l’apertura di un conto corrente online risulta essere estremamente semplice: occorre essere sempre in possesso di codice fiscale e di carta d’identità in corso di validità oltre che di una connessione internet stabile con una stanza ben illuminata per permettere eventualmente l’identificazione tramite video.

Infine sono da prendere in considerazione i vantaggi e gli svantaggi offerti dall’apertura di un conto corrente online. Per quanto riguarda i vantaggi sono da evidenziare i costi più bassi per quanto riguarda le spese di gestione e la mancanza di limiti di orari. In merito invece agli svantaggi bisogna considerare la mancanza di sportelli bancomat, il rischio di un numero minore di servizi a disposizione e un servizio clienti limitato.