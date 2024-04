Dolori alla schiena in ufficio, la colpevole la usi tutto il giorno: per risolvere ti basta fare questa mossa

Se soffri di mal di schiena in ufficio il colpevole lo utilizzi tutti i giorni. Per risolvere la situazione devi fare proprio questo.

È il più tipico di disturbi di cui soffre colui che lavora in ufficio. Ovviamente stiamo parlando del mal di schiena. Un problema veramente molto comune tra tutti coloro che passano tantissime ore seduti alla propria scrivania. Alcune statistiche ci dicono che sono ben 15 i milioni di italiani che soffrono di mal di schiena.

Purtroppo però ancora più grave è che problemi fisici come questo si ripercuotono non solo sul benessere quotidiano, ma anche sul rendimento in ufficio. Non sono poche le aziende, hanno deciso di porre attenzione proprio sul benessere del lavoratore, convinti che questa sia la chiave di svolta per poter essere maggiormente competitivi sul mercato del lavoro.

Avere mal di schiena potrebbe ripercuotersi, sulla capacità di movimento del lavoratore, potrebbe essere causa di dolori articolari, di un cattivo riposo, di mal di testa ricorrenti. Proprio per questo motivo occorre trovare la causa e cercare di porre soluzione.

Generalmente noto a tutti che il mal di schiena di chi lavora in ufficio è dato da una questura sbagliata che si assume proprio alla scrivania. Sembra facile intuire che occorre intervenire su di essa per poter migliorare le proprie condizioni.vediamo allora quali sono i consigli che si possono seguire per poter evitare la problematica.

Alcune tips contro il mal di schiena

Seguire alcuni consigli permette di evitare per dolorosissimo fastidio che si accusa proprio lì, alla base della schiena. Occorre quindi guardare che prendersi cura di se stessi è indispensabile per poter evitare problematiche ancora più grandi. Il primo consiglio è quello di fare delle piccole pause. Alzarsi e sgranchire le gambe di tanto in tanto non può che fare bene.

Inoltre è importante dopo l’orario di lavoro riuscire a dedicare anche solo mezz’ora all’attività fisica. Ma l’elemento ancora più determinante è la sedia d’ufficio. Negli ultimi anni sono stati molti gli studi fatti a riguardo, per poter essere comoda e non diventare causa di mal di schiena essa deve possedere alcune specifiche caratteristiche.

La scelta della sedia d’ufficio

Ovviamente quello che stiamo per dire riguarda tanto il lavoro lavoro autonomo che deve arredare il suo ufficio da solo, quanto i datori di lavoro che devono riuscire a dare ai propri dipendenti un ambiente che sia congeniale alle proprie esigenze. La sedia ufficio perfetta deve essere ergonomica, pensata per essere utilizzata a lungo durante la giornata.

Inoltre essa può offrire la possibilità di avere la postura perfetta, adeguandosi anche alla corporatura del lavoratore stesso. Meglio scegliere quindi quelle con imbottitura lombare, in cui è possibile regolare poggiatesta, ma anche braccioli e alzata.