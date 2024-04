Lavoro, aprile è il momento perfetto per le vacanze: richiedi questi giorni e stai a casa fino al mese prossimo

Il mese di aprile rappresenta il momento perfetto per la pausa dal lavoro e per le vacanze.

Per richiedere le vacanze e per potersi dunque prendere una meritata pausa dal lavoro uno dei momenti migliori è rappresentato senza ombra di dubbio dal mese di aprile.

Oltre alle festività di Pasqua passate da poco questo mese vede il sopraggiungere anche del 25, seguito poi immediatamente dal primo maggio.

Il calendario delle festività per quanto riguarda in generale tutto il resto di questo 2024 interessa enormemente tutti i lavoratori, alla ricerca del momento propizio per chiedere ai propri datori di lavoro e alle proprie aziende le tanto sospirate ferie.

Ecco quindi qui di seguito tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda il calendario dei ponti e delle festività per questo 2024.

Il calendario delle festività del 2024: il 25 aprile, il primo maggio e i giorni festivi

Passato da poco il periodo della Pasqua ecco arrivare con la primavera le occasioni più interessanti per poter richiedere le vacanze. Si parte ovviamente dal 25 aprile, che quest’anno arriverà di giovedì: per coloro che desiderano prolungare i giorni di riposo si può cercare di aggiungere anche il 29 e il 30 sfruttando poi anche il sopraggiungere del primo maggio. Proprio la festa dei lavoratori del primo maggio cade in questo 2024 nella giornata di mercoledì, per cui prendendo due giorni di ferie è possibile fare una vacanza di cinque giorni consecutivi.

Rispetto al 2023 il 2024 si presenta meno clemente per quanto riguarda i ponti, ma le occasioni più ghiotte per potersi concedere più giorni di vacanza consecutivi sono rappresentate proprio dai ponti primaverili insieme anche a Ferragosto: se si includono anche il 2 e il 3 maggio si può stare in vacanza anche fino al 5 maggio, con l’opportunità di poter godere addirittura di ben undici giorni di vacanza totali.

I giorni lavorativi del 2024 e le feste soppresse

Per quanto riguarda l’intero calendario delle festività del 2024 il 2 giugno arriverà di domenica mentre la giornata del 15 agosto sopraggiungerà di giovedì. Da qui si arriva poi al primo novembre, che giunge invece di venerdì, mentre l’8 dicembre cade purtroppo nella giornata di domenica. Infine eccoci a Natale e a Santo Stefano, che cadranno rispettivamente nelle giornate di mercoledì e di giovedì.

Essendo bisestile il 2024 è composto non da 365 ma da 366 giorni, e togliendo dal computo totale i sabati e le domeniche il numero di giornate lavorative arriva a 262, un numero che scende ancora fino a 253 se si escludono i 9 giorni festivi che arrivano in giorni feriali. Non mancano infine le festività che sono state soppresse: tra queste vi sono San Giuseppe di martedì 19 marzo, l’ascensione di lunedì 13 maggio, il corpus domini di lunedì 3 giugno e la giornata dell’unità nazionale di lunedì 4 novembre.