Mal di testa, se hai questo sintomo al lavoro il capo dovrà risarcirti: pioggia di soldi in arrivo

In caso tu soffra di mal di testa a lavoro il tuo capo potrebbe essere tenuto a risarcirti.

Quello del mal di testa è un problema comunissimo che può essere dovuto ad un innumerevole numero di cause diverse.

Nella maggior parte delle occasioni questo disturbo viene a manifestarsi sotto forma di dolore pulsante su un lato specifico della fronte, ma vi sono anche casi in cui si può arrivare ad avvertire un dolore caratterizzato da ipersensibilità alla luce o anche nei casi peggiori da nausea e vomito.

Spesso e volentieri il mal di testa è tra l’altro un problema che si può avvertire o che comunque può essere dovuto allo stress da lavoro.

Ecco dunque di seguito i tipi principali di mal di testa e le cause principali che lo possono scatenare.

Il mal di testa primario e secondario e le cause ormonali

Una prima importante distinzione da fare è quella tra il mal di testa primario e il mal di testa secondario. Il mal di testa primario comprende ad esempio le emicranie e la cefalea a grappolo, che possono presentarsi senza che sia presente un’altra condizione medica. Il mal di testa secondario può invece essere dovuto ad atre cause come ad esempio infezione, raffreddore o anche influenza.

Le cause che possono provocare il mal di testa sono molteplici. Un primo esempio è quello delle cause ormonali, con le donne che possono arrivare a soffrirne a causa dell’alterazione dei livelli degli estrogeni, che subiscono profondi cambiamenti durante il ciclo mestruale o anche la gravidanza. Da qui si arriva per l’appunto al mal di testa durante una gravidanza, che può essere dovuto a fattori comunissimi come ad esempio il bisogno di dormire, la disidratazione, la stanchezza eccessiva, una postura scorretta o anche ansia e depressione.

Le altre cause del mal di testa

Altre cause per il mal di testa possono essere di tipo psicologico, una sorta di mal di testa da stress che può essere dovuto a cause come ansia, depressione, problemi in famiglia o sul luogo di lavoro o comunque preoccupazioni di vario tipo. Non mancano ovviamente le cause di tipo alimentare: tra gli alimenti più rischiosi in tal senso possono essere inclusi cioccolato, caffeina e formaggi stagionati ma anche soia o alcol.

Le cause per il mal di testa non si esauriscono però certamente qui. All’interno di questo vastissimo elenco possono essere inclusi l’assunzione eccessiva di farmaci, il fumo di sigaretta sia attivo che passivo, i disturbi alla vista, una postura scorretta, odori forti e intensi, cambiamenti di tipo meteorologico o anche il dormire troppo o troppo poco.