Fermo amministrativo, se fai questo lavoro l’auto la guidi comunque: nessuno potrà dirti niente | È tutto legale

Se utilizzi l’auto per fare questo lavoro, la puoi guidare comunque anche se hai il fermo amministrativo. Ecco a cosa ci si riferisce.



Il fermo amministrativo viene posto sulle automobili nel caso in cui il proprietario sia protagonista di un provvedimento in seguito al mancato pagamento di un prestito o di cartelle esattoriali emesse in seguito all’invio di avvisi di pagamento.

Molto comune è il provvedimento di fermo amministrati nel caso di automobilista che non procede al pagamento del bollo auto, ovvero, per coloro che non pagano le eventuali sanzioni arrivate in seguito a controllo tramite autovelox. Ovviamente il fermo amministrativo viene disciplinato dalle leggi italiane, esattamente come i pignoramenti.

L’automobile che viene posta sotto fermo amministrativo non può circolare in strada, ma questo non impedisce all’automobilista di guidare un’altra automobile. Inoltre la vettura che viene sottoposta a fermo amministrativo non può essere né venduta né rottamata.

Ma nonostante le regole ferree che sono previste per il fermo amministrativo, ci sono delle eccezioni. In particolare sono previste per i professionisti che utilizzano la loro vettura per svolgere il loro lavoro. Proprio questa possibilità ha fatto in modo che vi fossero delle regole differenti per quello che riguarda le automobili utilizzate per il lavoro.

Ma cos’è il fermo amministrativo

Per tutti coloro che non lo sapessero il fermo amministrativo è un provvedimento specificamente pensato per tutti coloro che deve essere applicato solo dall’Agenzia delle Entrate, al fine di obbligare il possessore dell’auto al pagamento di quelli che sono i debiti nei confronti dello Stato e degli enti locali. Il mezzo posto a fermo amministrativo dovrà essere parcheggiato in un giardino o in una pertinenza in possesso del debitore e non potrà essere guidata.

Un provvedimento di questo genere potrebbe mettere in seria difficoltà il cittadino, soprattutto se in possesso di una sola vettura. Proprio per questo motivo occorre conoscerne la disciplina per riuscire anche a difendersene.

Fermo amministrativo e auto utilizzata per il lavoro

La legge italiana prevede il divieto di procedere con il pignoramento della prima casa, ma non esiste nessuna regola che vieterebbe il pignoramento della macchina, nel caso in cui se ne possegga una sola. Ma occorre anche chiarire che il pignoramento è il fermo amministrativo sono due provvedimenti completamente differenti tra di loro.

Infatti, per quello che riguarda il fermo amministrativo, non può essere posta sotto sequestro l’automobile che viene utilizzata per lo svolgimento della propria attività lavorativa.