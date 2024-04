Lavorare in RAI, è uscito un nuovo bando nuovo di zecca: lavoro assicurato con un diploma | Candidati subito

Nuovissimo bando per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Da oggi in poi puoi lavorare in Rai, ecco come fare.



Ci sono nuove possibilità di lavoro per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Sono in molti in questo 2024 a cercare un lavoro che possa finalmente renderli indipendenti sotto il profilo economico. Il lavoro è forse uno dei beni più preziosi che ognuno di noi possiede, ma troppi sono coloro che non ne dispongono, non potendo godere di una vita dignitosa.

Negli scorsi anni la disoccupazione è stata un argomento che ha toccato molto da vicino buona parte degli italiani. Sembrava che trovare lavoro fosse qualcosa quasi di impossibile. Ma in questo 2024 sembrano aprirsi una serie di possibilità, anche piuttosto interessanti.

In effetti sono molti i concorsi e le possibilità di lavoro che iniziano a mostrarsi di fronte al cittadino italiano, possibilità che si sono venute a creare grazie a due eventi diversi. Innanzitutto un ricambio generazionale all’interno degli uffici, con un gran numero di dipendenti che andranno in pensione, ma anche un’implementazione del personale e delle mansioni svolte.

Questa volta ad essere protagonista dell’offerta di lavoro messa a disposizione di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione é la RAI.

La RAI apre le sue porte

Rai, una delle aziende di spicco del panorama economico italiano, è alla ricerca di nuovo personale e quindi mette a disposizione contratti veramente molto interessanti, che daranno la possibilità a molti di firmare il contratto di una vita intera. Se sei interessato approfitta del tempo ancora a disposizione.

La RAI in quanto aziende di proprietà dello stato italiano continua ad investire in quello che è il processo di cambiamento da gruppo che si occupa di soloa televisione a una media company. Lo fa puntando tutto sulla digitalizzazione e sulla crescita tecnologica. Questo ovviamente, apre la porta a nuove possibilità di lavoro.

La figura ricercata

I contratti che vengono proposti dalla direzione RAI sono di tecnico della produzione presso una di quelle che è sede degli uffici più prestigiosa del panorama televisivo. Questo grazie alle piattaforme nuove che verranno aperte a breve. Si punta tutto su giovani che siano Smart e in grado di gestire le nuove tecnologie.

Per candidarsi è sufficiente accedere al sito RAI e cliccare sulla sezione Lavora con noi. La scadenza per la candidatura è fissata per il 30 aprile 2024 alle ore 12. Importante non farsi sfuggire queste possibilità.