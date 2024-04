Lavori under 30, questi sono quelli più ricercati: per alcuni la laurea non serve | Le aziende faranno la fila per averti

Ci sono alcuni lavori che si rivelano tra i più cercati per quello che riguarda i giovani e la loro presenza nel mondo del lavoro. Non sempre serve un titolo di studi.



Il mercato del lavoro è un argomento che sta molto a cuore a tutti lavoratori e a tutti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione. Negli ultimi anni il mondo lavorativo ha subito un gran numero di cambiamenti e sembra proprio che non ci sia modo di arrestare questo repentino sviluppo.

C’è stato un momento in cui si diceva che con la laurea si poteva trovare lavoro molto più facilmente, adesso però da sola non basta. I giovani sanno bene che per riuscire ad avere maggiori possibilità occorre essere altamente specializzati.

Questo è dovuto a un aumento degli impieghi e delle figure professionali che, non solo sono state create in questo anno, ma sono anche estremamente ricercate dalle aziende. In fondo quello che succede è un’apertura a una serie di posti di lavoro completamente nuovi e molto più numerosi.

All’interno dell’attuale mercato del lavoro, ci sono alcune figure che sembrano essere molto più ricercate di altre che, invece sono diventate quasi del tutto obsolete. Quindi scopriamo quali sono le posizioni lavorative con una maggiore richiesta.

La specializzazione é la chiave della ricerca di lavoro attuale

Dicono che se non ti formi ti fermi e anche se pensi che sia una frase da Bacio Perugina, é la realtà dei fatti. Sono numerosi i corsi di formazione che vengono proposti a tutti i cittadini che sono alla ricerca di una nuova occupazione o che cercano di migliorare la propria.

Nel mercato del lavoro di oggi, formarsi si rivela indispensabile per riuscire ad avere un numero maggiore di possibilità di trovare un’occupazione. Più si è specializzati e maggiori sono le offerte di lavoro a cui poter rispondere. Conoscere quelle che sono le occupazioni più ricercate, si rivela però la chiave di svolta anche per la scelta dei corsi a cui prendere parte.

Le 10 occupazioni più ricercate

Tra le competenze che offrono maggiori sbocchi ci sono sicuramente quelle tecnologiche, di lavoro online, tra siti web e social. Ma ovviamente queste non sono le uniche posizioni lavorative in cui é possibile avere sbocchi importanti.

Al primo posto tra i professionisti più ricercati si ha il tecnico elettromeccanico, il progettista di impianti elettrici, responsabile controllo qualità, geometri di cantiere, tecnici e agenti commerciali, specialisti dell’e-commerce, assistente clienti, receptionist, addetti alla tesoreria e addetti all’ufficio gare.