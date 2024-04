Disney+, la funzione streaming è cancellata: ora non potrai più farlo | Milioni di utenti già cancellati

La funzione streaming della piattaforma di Disney+ non è ora più disponibile.

Novità significative e poco positive per i milioni di utenti che fanno uso della piattaforma streaming di Disney+.

Il colosso dello streaming ha deciso infatti di prendere una decisione drastica per quanto riguarda l’aspetto della condivisione degli account arrivando a bloccare la possibilità di poter usufruire di tale opzione.

Per il blocco degli account condivisi è stata dunque già stabilita una data, con gli utenti che come ben prevedibile hanno preso tutt’altro che bene questa novità.

Ecco dunque qui di seguito tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda la decisione da parte di Disney+ di bloccare gli account condivisi.

Disney+: stop agli account condivisi sulla piattaforma

Dopo Netflix anche Disney+ ha preso la decisione di imporre uno stop agli account condivisi sulla propria piattaforma. Colosso dello streaming con esclusive del livello di Star Wars e della Marvel, Disney+ mette dunque in questo modo la parola fine ad un’era. Ad annunciare la scelta di bloccare la condivisione delle password di uno stesso account è stato il CEO dell’azienda, con gli utenti tra cui ovviamente anche quelli italiani che non l’hanno però presa benissimo. La possibilità di condividere gli account su Disney+ è durata dunque relativamente poco, ma senza alcun dubbio il colosso dello streaming continuerà a resistere anche nel prossimo futuro.

Il bisogno da parte di milioni e milioni di utenti di godere di prodotti in streaming resterà con molta probabilità sempre e comunque più forte di tutto il resto, con la visione di film e serie tv di ogni sorta che rimarrà ancora a lungo una delle principali fonti di svago per il tempo libero di tantissime persone, con le cose che cambieranno quasi sicuramente quando vi sarà una nuova forma di intrattenimento più interessante e appetibile e non perché i prezzi saranno diventati eccessivamente elevati. Disney+ ha dunque seguito la politica adottata circa un anno fa e rivelatasi a sorpresa fortunata di Netflix, con il CEO Bog Iger che ha annunciato il blocco della condivisione degli account in alcuni Paesi già a partire dal prossimo mese di giugno.

La nuova politica di Disney+

La nuova politica di Disney+ prenderà dunque il via a partire dal prossimo mese di giugno, con tutti i Paesi che dovranno probabilmente affrontare il blocco della condivisione degli account dal prossimo settembre. Una scelta, questa, che venne criticata in maniera piuttosto aspra quando venne messa in atto da Netflix lo scorso anno: in merito proprio a Netflix tale scelta sembrerebbe invece a sorpresa aver pagato, ciò grazie anche con molta probabilità alla scelta di abbassare i prezzi tramite l’introduzione delle pubblicità.

La stessa strada verrà dunque seguita da Disney+, anche se tantissimi utenti non hanno mancato di mostrare immediatamente il proprio disappunto. In tantissimi hanno già minacciato di disdire il proprio abbonamento, inserendo però tra le varie motivazioni anche quella relativa al poco tempo libero a disposizione per poter godere dei numerosi contenuti presenti all’interno del catalogo della piattaforma.