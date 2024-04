Auto usate, non acquistarle mai: con l’Ecobonus prendi una fregatura pazzesca | I meccanici ti stanno ingannando

Ecco le fregature in cui si rischia di incorrere con l’Ecobonus per quanto riguarda le auto usate.

Per tutti coloro che hanno l’intenzione di acquistare auto usate la fregatura può essere sempre dietro l’angolo.

Le truffe in merito alle auto usate risultano essere infatti sempre più frequenti, anche se tale scelta resta la preferita di ben 1,5 milioni di italiani.

I rischi di questa decisione sono innumerevoli, ma il problema consiste spesso e volentieri nel rendersi conto di determinati problemi solo dopo un certo periodo di tempo.

Ecco qui di seguito quali sono i cinque tipi di truffe più frequenti in Europa per quanto riguarda le auto usate.

Auto usate: ecco quali sono le cinque truffe più diffuse in Europa

Un’indagine di un motore di ricerca a livello europeo effettuata prendendo in considerazione circa un milione di dati ha portato all’individuazione dei cinque tipi di truffe più diffusi in Europa per quanto riguarda le auto usate. L’indagine in questione è stata eseguita per la precisione tra l’aprile del 2020 e l’aprile del 2021, e ha puntato nello specifico all’elaborazione della cronologia delle auto di diversi paesi d’Europa.

Tale studio si è concentrato in particolare sulle automobili circolanti in Bulgaria, Ungheria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia, Belgio, Francia, Italia, Germania, Lettonia, Bielorussia, Lituania, Russia, Ucraina, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Svezia e Slovenia.

Le truffe sulle auto usate

Una prima truffa sulle auto usate è quella dei veicoli incidentati: circa un terzo delle auto usate (il 31%) controllate per l’indagine aveva subito in precedenza degli incidenti, con i danni che vengono di solito nascosti con una riparazione economica. Per precauzione è quindi importante verificare al momento dell’acquisto di un’auto gli spazi tra le diverse parti della carrozzeria, le sfumature di colore, e i residui di colori su parti della vettura che non dovrebbero invece essere colorate. La seconda truffa è quella delle auto usate con km scalati: il 16% delle auto dell’indagine presentava dati contraffatti in merito ai km percorsi.

La terza truffa è quella delle auto usate rubate: in tal caso il veicolo viene confiscato e non vi è alcuna possibilità di recuperare i soldi che sono stati spesi per l’acquisto. La quarta truffa è quella dell’auto usata in precedenza come taxi o per l’autoscuola: attraverso determinati documenti è possibile risalire alla provenienza dell’auto e ai suoi precedenti usi. Il quinto e ultimo tipo di truffa consiste nel prezzo troppo basso dell’auto usata: per le automobile presentate a un prezzo troppo basso è sempre utile e conveniente controllare con attenzione lo stato complessivo del veicolo.