Guadagni di un contabile, il suo stipendio è davvero inaspettato: le aziende ne hanno bisogno ora più che mai

Quanto guadagna un contabile? Uno stipendio che sono in pochi a conoscere, ma si rivela astronomico. Tutte le aziende ne hanno bisogno.

Il contabile è una di quelle figure che a primo impatto può sembrare alquanto retrò. Abituati come siamo a un mondo sempre più tecnologico, ci immaginiamo proprio lui, perso con la sua calcolatrice tra 1000 numeri. Ebbene, potrebbe essere cambiato il ruolo del contabile, ma continua ad avere spicco all’interno di ogni azienda.

Il contabile altro non è se non un professionista che controlla le finanze dell’azienda e le guida verso quelli che possono essere i risultati migliori in assoluto. Buona parte del lavoro, dipende, ovviamene, sa quella che è l’azienda in cui il contabile presta i suoi servizi.

Una figura professionale che ha un compito veramente molto importante, che vigila non solo sull’aspetto economico, ma anche ad alcuni processi amministrativi, oltre a quelli contabili. Ovviamente questo vale, sia che presti i suoi servizi per un privato o per un’azienda.

Numerosi sono, in realtà, i ruoli che una figura di questo genere ricopre. In particolare si occupa del settore finanziario in ogni suo piccolo e minimo aspetto. Insomma, porta a temine compiti che si rivelano molto importanti per una qualsiasi azienda o professionista.

Non esiste un solo tipo di contabile

La prima distinzione che bisogna compiere e che si evince anche dalle semplici sanzioni che questo svolge, è tra contabile senior e contabile junior. I secondi si occupano soprattutto i inserimento di dati e di far quadrare i conti, insomma esattamente quello che ci si aspetta da un contabile.

Nel caso dei contabili senior invece, essi analizzano il lavoro e periodicamente presentano delle relazioni quelli che sono i loro direttori. Si passa da junior a senior in maniera molto semplice, acquisendo qualche anno di esperienza nel proprio lavoro. Queste solo due delle figure che un contabile può ricoprire. Quello che ci si chiede però, è quanto guadagna un contabile.

Quanto guadagna un contabile

A questo punto ci sembra il momento di scoprire quanto guadagna un contabile. Gli stimanti di tali professionisti hanno un range piuttosto ampio. Ovviamente molto dipende da quello che è il lavoro che viene svolto e da quelle che sono le mansioni svolte all’interno dell’azienda.

I numeri che arrivano fino a noi sa alcune statistiche del 2022 parlano di stipendi che partono dai 15 mila euro, fino ad arrivare ai 35 mila all’anno delle figure più esperte.