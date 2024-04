Pranzo in ufficio, queste ricette ti saziano per tutta la giornata: ti caricano di energia e non senti la fame

Ecco alcune idee sulle migliori ricette per un pranzo in ufficio.

Per tutti coloro che desiderano potersi gustare un ottimo pranzo anche in ufficio durante la pausa lavoro esistono delle ricette utilissime allo scopo.

Ogni singolo pranzo che si decide di preparare può risultare senza ombra di dubbio estremamente più buono e appetitoso rispetto a qualsiasi altra soluzione per la quale si possa optare.

In più, portarsi dietro il pranzo quando si va a lavoro può quasi sempre rivelarsi la mossa in assoluto più adatta, una decisione che fa risparmiare in termini di portafoglio e che risulta anche salutare in quanto in grado di allontanare il consumo di cibi veloci ed estremamente calorici come ad esempio pizza o panini.

Ecco quindi qui di seguito alcuni consigli e alcune dritte su come poter riuscire a preparare degli ottimi pranzi da poter consumare in ufficio durante la pausa lavoro.

Pranzo in ufficio: i consigli

Per potersi godere al massimo il momento del pranzo in ufficio occorre prima di tutto seguire alcuni utilissimi consigli. Per cominciare è necessario che il pranzo non venga consumato davanti al pc, per cui bisognerebbe privilegiare al contrario posti all’aria aperta o comunque in compagnia di altre persone. Importante è poi essere muniti a dovere, con tovaglietta e posate e con contorni di accompagnamento al pasto come ad esempio frutta o dolce. Da evitare il più possibile invece cibi preconfezionati. Per il pranzo bisognerebbe quindi alternare quando possibile primi e secondi piatti utilizzando se possibile dei contenitori ermetici e delle posate in metallo.

Per quanto riguarda invece la spesa, ci sono degli ingredienti di cui non si può praticamente fare a meno e che risultano ottimi per qualsiasi tipo di ricetta. Si parte ad esempio dalle verdure di stagione, che possono essere anche semplicemente cotte a vapore e condite con sale e olio. Un ingrediente di cui non si può fare a meno è l’insalata, grazie alla quale si può preparare un piatto gustoso e allo stesso tempo salutare in pochissimo tempo anche attraverso l’aggiunta di tonno, uova o anche petto di pollo.

Pranzo in ufficio: alcune ricette

Le opzioni per la preparazione di gustose ricette da poter mangiare a lavoro in ufficio sono numerosissime. Un primo esempio al riguardo potrebbe essere quello del pollo e grano in insalata, per cui occorrono 350 g di riso e grano, 350 g di petto di pollo, aglio, limone, basilico, zafferano, menta, rosmarino, olio extravergine d’oliva, un peperone verde e uno rosso, sale e pepe.

Altra opzione è poi rappresentata dall’insalata di riso e verdure: gli ingredienti necessari sono in questo caso 250 g di riso, 400 g di pomodori, 75 g di cipollotto mondato, 70 g di peperoni, 70 g di zucchine, 20 g di pinoli, 24 olive snocciolate, sale e pepe, e olio extravergine. Un’altra idea ancora potrebbe consistere infine nella quiche con ricotta e rucola, ricetta per cui servono 300 g di pasta sfoglia pronta e non salata, 250 g di latte, 120 g di ricotta al forno, tre uova, burro, cipolla, rucola, noce moscata, farina bianca qb e sale.