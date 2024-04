Colloquio di lavoro, se usi Instragram ti scartano subito: queste informazioni non pubblicarle mai

Se usi Instagram potresti essere subito scartata al colloquio di lavoro. Ecco quelle che sono le informazioni da non pubblicare mai.

Ad oggi il web è sempre più determinante per quello che riguarda la ricerca di lavoro. Proprio una grande rete è possibile trovare tutte le offerte lavorative che sono presenti nella nostra zona. Ovviamente non ci si ferma solo a questo, la nostra presenza in rete va a determinare anche quello che è anche il nostro curriculum.

Forse sono in pochi a saperlo ma quando inviamo un curriculum e ci candidiamo a un posto di lavoro, in molti casi coloro che poi dovranno sceglierci, o comunque dovranno lo faccio un contratto, vanno a curiosare su quelle che sono le nostre pagine social. come tutti sappiamo quest’ultimi hanno cambiato radicalmente la nostra vita sia a livello personale che lavorativo.

Adesso non ci soffermeremo sulle possibilità lavorative che offrono i social stessi, considerando che proprio grazie a loro si sono create delle nuove figure lavorative. Attualmente ci fermeremo sulla pericolosità che ha il pubblicare alcuni specifici contenuti, quando si ha alla ricerca di un’occupazione.

Probabilmente sono molti a ricordare che i social sono determinanti anche dopo aver firmato il contratto di lavoro, si è spesso sentito parlare dei dipendenti licenziati perché insultavano la loro società proprio su queste piattaforme.

Il profilo è il mio, ci pubblico quello che voglio

Probabilmente è questo quello che pensano i molti, si crede che i social siano il luogo in cui sfogarti, in cui poter pubblicare qualsiasi cosa. Il social stesso impone delle limitazioni, ma queste sono veramente di tutte rispetto a quelli che potrebbero essere i contenuti che si possono andare a pubblicare.

Quello che occorre ricordare che il social è una sorta di luogo pubblico a cui tutti hanno accesso, quindi i contenuti che postiamo su Instagram, proprio come lo Facebook e su TikTok, possono arrivare veramente a chiunque, compreso il tuo futuro datore di lavoro.

La tua ricerca di lavoro potrebbe essere a rischio

Ce lo dice uno specifico in America, il 57% delle società non concede la possibilità di un colloquio a coloro che non sono presenti online. Ma l’altra faccia della medaglia ci dice che il 54% delle aziende non ha assunto un candidato proprio in base ai suoi profili social.

Controllare i risultati permette di scandagliare la grande quantità di curriculum, che arrivano per ogni proposta di lavoro. Pubblicare dei contenuti inappropriati, potrebbe quindi mettere a serio rischio la propria possibilità di trovare un’occupazione