Lavoro, se cerchi l’indeterminato affidati all’AI: i suoi 5 esercizi ti svoltano la carriera | Sono totalmente gratis

Se sei alla ricerca di un’occupazione ti dovresti proprio affidare all’AI. Ecco 5 esercizi che possono migliorare la tua carriera.

il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Negli ultimi anni è cambiato veramente moltissimo e in alcuni casi, il lavoratore trova non poche difficoltà ad adeguarsi a tutto questo. Ad oggi quello che si cerca è sicuramente una certa specializzazione, che permetta al dipendente di svolgere il suo lavoro nel miglior modo possibile.

Con il passare degli anni sparirà quello che è l’operai generico, per fare spazio a personale qualificato e specializzato, in grado di svolgere il proprio lavoro in maniera precisa e puntuale. Una prospettiva che da una parte potrebbe migliorare i servizi che vengono offerti ai cittadini, dall’altra invece, obbligare i lavoratori a specializzarsi, a formarsi.

In questo quadro generale si è inserita l’Intelligenza artificiale, la quale ha rivoluzionato veramente tutto. Da molti criticata, in alcuni casi essa potrebbe essere un grandissimo alleato. Purtroppo la verità è che sono ancora in pochi a conoscere quelle che sono le sue reali potenzialità.

L’AI è in grado di aiutare ognuno di noi nel cercare una nuova occupazione o un nuovo progetto in cui impegnarsi. Ovviamente risulta essere indispensabile saperla utilizzare.

Competenze e curriculum

L’intelligenza artificiale permetti innanzitutto di individuare quello che sono le tue competenze specifiche. Orientandosi all’interno del mercato del lavoro sarà possibile controllare di quali capacità si è in possesso per riuscire a candidarsi solo nelle posizioni lavorative in cui si ha un’elevata percentuale di essere poi assunti.

Se credi che la parte più difficile trovare lavoro sia quella di scrivere un curriculum, sappi che da oggi l’intelligenza artificiale sarà in grado di scrivere una lettera di presentazione in grado di convincere i datori di lavoro, e di compilare il tuo curriculum. In questo modo potrei avere un documento accattivante che attiri l’attenzione delle persone a cui lo sottoporrai.

La ricerca di lavoro diventa più semplice

Quelli appena visti sono solo i primi in due esercizi in cui l’intelligenza artificiale può essere d’aiuto. Essa però è in grado di semplificare tutto il percorso della ricerca di un’occupazione. Grazie all’AI potrai prepararti i colloqui simulandone alcuni, imparando esattamente ciò che le persone che avrai davanti vogliono sentirsi dire.

Insieme all’intelligenza artificiale potrà valutare le tue competenze, analizzare quelle che potrebbero essere le carenze. In questa maniera potrei procedere a una tua stessa di qualifica. Infine l’intelligenza artificiale ti aiuterà a trovare il tuo giusto orientamento professionale, suggerendo delle occupazioni che sono in linea con la tua preparazione e i tuoi interessi.