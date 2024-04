Licenziamento per malattia, ora possono cacciarti in un secondo: se mandi il certificato è la fine

Da questo momento in poi potrai essere licenziato per malattia. Se mandi questo certificato, ecco cosa ti potrebbe succedere.

I rapporti lavorati sono veramente molto difficili. In effetti occorrerebbe seguire una certa linea di comportamento per evitare di danneggiare la propria azienda e di mettere in difficoltà i propri colleghi. Purtroppo però, non sempre è tutto semplice come dovrebbe essere anzi sono moltissimi i lavoratori che spesso assumono comportamenti sbagliati.

A dettare ciò che è giusto o sbagliato è innanzitutto il buon senso. In secondo luogo ci sono le leggi dello stato in cui si presta la propria forza lavoro e ovviamente il contratto firmato con l’azienda. Insomma non sono poche le regole a cui dover far fronte.

Non seguirle potrebbe mettere in serio rischio il proprio contratto e considerando quanto è difficile trovare un lavoro attualmente, non sarebbe di sicuro raccomandabile perdere il proprio posto.

In genere se non si procede con le dimissione, si perde il lavoro o per la fine di un contratto, ovvero, perchè si viene licenziati. In questo secondo caso, però non si può certo essere messi alla porta senza un valido motivo. Quindi occorre una giusta causa affinché il datore di lavoro possa decidere di licenziare il proprio dipendente.

Un caso piuttosto singolare

Un caso realmente accaduto porta alla luce un modo di agire, che purtroppo è molto più comune di quello che si possa pensare. Purtroppo ci sono dei dipendenti che inviano un certificato di malattia ma poi si recano presso altre aziende a prestare il proprio servizio.

Un comportamento questo che, in effetti potrebbe mettere a rischio il contratto di lavoro in essere. Un comportamento di questo genere, ovviamente viene dettato dalle problematiche economiche che, possono spingere alla ricerca di un secondo lavoro, ovvero al bisogno di trovare una soluzione apparentemente migliore. La Cassazione si è esposta in merito.

Licenziamento per giusta causa

Ebbene, la Cassazione, con una sua sentenza ha sottolineato come, il dipendente che viene trovato a svolgere un altro lavoro nei giorni in cui è in malattia, rischia di essere licenziato per giusta causa. Questo succederebbe per un motivo ben preciso.

Il lavoratore che presta servizio altrove, mette a rischio la sua stessa salute e si espone al rischio di prolungare la situazione in cui si trova, sentendosi costretto a dover prolungare la malattia. Un comportamento non proprio corretto nei confronti della sua azienda.