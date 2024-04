Hai passato Pasqua in hotel? In questo caso ti spetta un rimborso stellare: torni subito in vacanza

Se hai passato Pasqua in un hotel potresti avere diritto a un rimborso veramente stellare. In questo modo le vacanze sono più lunghe.



Nostro caro consumatore, se hai passato le tue vacanze in un albergo, sappi che per te è arrivato il momento di chiedere una sorta d risarcimento. Aspetta però, ci vorremmo spiegare meglio di cosi. Ovviamente per poter procedere occorre realizzare alcune specifiche eventualità.

Negli ultimi anni si é sempre più diffusa la pratica di prenotare le proprie vacanze sul web. Questo si traduce però in un rischio maggiore per il vacanziere. Ovviamente i siti di prenotazione che notoriamente vengono utilizzati per le prenotazioni, sono generalmente affidabili, anche se, su di loro non manca qualche dubbio anche su loro.

Prenotare sul web offre ovviamente un notevole vantaggio, ovviamente quello del prezzo. Confrontando le tariffe è possibile scegliere quella migliore, che permetta di andare in vacanza senza dover spendere un occhio della testa.

Ma come sempre, c’è anche il rovescio della medaglia, quando si prenota online è possibile cadere nelle solite trappole di chi lascia foto che sono ingannevoli, che non rispecchiano la vera immagine dell’albergo, ma in questo caso in che modo é possibile procedere.

L’importanza delle recensioni

In tale prospettiva ricoprono una notevole importanza le recensioni di coloro che hanno già prenotato presso lo stesso hotel. Se le immagini possono essere mendacei, le opinioni di chi ha già fatto una cattiva esperienza di sicuro non possono mentire. Ecco per quale motivo il consiglio che arriva dal web è sempre quello di leggere le recensioni e i commenti che vengono lasciati dagli avventori.

La scelta online potrebbe non essere semplice e in alcuni casi si potrebbe cadere in quelle che sono delle vere e proprie trappole. Ad esse però, è possibile rispondere in maniera molto semplice, richiedendo il rimborso dell’intero importo pagato. Ma occorre che si verificano delle specifiche occorrenze.

Conosci il danno da vacanza rovinata?

Probabilmente sono in pochi a conoscerlo, ma esisterebbe quello che viene denominato danno da vacanza rovinata. Questo si realizza nel momento in cui si procede alla prenotazione, ma invece dell’albergo prenotato se ne trova uno scadente per via di recensioni che non sono reali.

Può ad esempio succedere che la camera scelta non è più disponibile e in quel caso l’albergatore darà tenuto ad assegnarne un’altra dello stesso valore, questo anche in un albergo vicino, eventualmente anche restituendo la differenza del prezzo. Ma nel caso in cui il viaggio sia stato prenotato tramite agenzia di viaggi o tour operatore si può sporgere reclamo e richiedere il risarcimento del danno.