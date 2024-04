Lavandino che perde, col consiglio di mio padre non chiami più l’idraulico: risparmi almeno 100 euro

Con questo efficace consiglio non dovrai più chiamare l’idraulico per il lavandino che perde.

Spesso ci si può ritrovare in casa con il problema del rubinetto del lavandino che perde.

Per poter riuscire a risolvere questo tipo di inconveniente vi sono però dei metodi di enorme efficacia che possono tra l’altro permettere di ottenere considerevoli risparmi.

L’idraulico, grazie a queste dritte, non servirà praticamente più, con il risparmio in questione che può consistere anche in alcune centinaia di euro.

Ecco quindi qui di seguito tutti i consigli più utili ed efficaci per poter risolvere il problema del rubinetto del lavandino che perde.

Il rubinetto del lavandino perde: come risolvere il problema

Per la sostituzione di un rubinetto che perde acqua bisogna prima di tutto prendete in considerazione il tipo di rubinetto in questione, con le case degli italiani che presentano molto spesso rubinetti con manopole e a doppia valvola. Per la sostituzione della guarnizione dei rubinetti a doppia valvola bisogna chiudere prima di tutto il rubinetto generale provvedendo a smontare manopole e parti metalliche.

Prima ancora di arrivare a questa fase serve però essere a conoscenza della differenza che vi è tra impianti diretti e impianti indiretti: per quanto riguarda i primi l’acqua viene direttamente dall’esterno con l’unico serbatoio presente in casa che consiste nello scaldabagno; in merito ai secondi l’acqua viene da fuori per andare poi a finire in un serbatoio e per essere poi smistata tra i diversi servizi attraverso le tubature. Per il rubinetto principale dell’acqua bisogna seguire la tubatura che inizia a partire dal rubinetto dell’acqua fredda presente nella cucina: tale rubinetto lo si può trovare il più delle volte sotto il lavello.

Il rubinetto del lavandino che perde: come effettuare la sostituzione della guarnizione

Per poter effettuare la sostituzione di una guarnizione bisogna essere muniti dei seguenti strumenti: cacciavite con punta a croce, cacciavite con punta a taglio, chiavi inglesi, guarnizione compatibile con il rubinetto, guarnizione a pistoncino. Nel caso di un rubinetto a doppia valvola un’ottima precauzione può essere rappresentata dall’interruzione dell’afflusso dell’acqua dall’intero impianto, soprattutto nel caso manutenzioni veloci o di lavori di piccola entità.

Quando si parla invece di impianti indiretti provvisti di un serbatoio di accumulo bisogna provvedere all’apertura di tutti i rubinetti per poter far sì che si arrivi al totale svuotamento dei serbatoi. Bisogna quindi prima di tutto fermare il flusso dell’acqua attraverso la chiusura della valvola principale provvedendo poi allo spegnimento delle pompe. Successivamente bisogna aprire i rubinetti insieme alle valvole di drenaggio in modo così da poter vuotare le tubature.