Nutrizionista quasi gratis, torni in forma per l’estate a un prezzo scontatissimo: ti basta questo modulo

Ecco come poter godere dell’aiuto di un nutrizionista gratis.

Per tutti coloro che desiderano riuscire a mettersi in forma in vista dell’arrivo dell’estate vi è un modo per poter ricevere l’aiuto di un nutrizionista gratis.

Si sta parlando nello specifico delle spese biologi nutrizionisti detraibili al 19% nel 730/2024, con le spese mediche che vengono sostenute per il nutrizionista che possono dunque essere detratte nel 730.

La detrazione consiste come detto nel 19% per quella parte che va oltre i 129,11 euro, e le spese sono detraibili anche senza alcuna prescrizione medica.

Ecco quindi qui di seguito tutte le informazioni utili in merito alla detrazione per le spese per i biologi e per i nutrizionisti, da chi ne può beneficiare fino ai requisiti per poterla ottenere.

Detrazione per le spese per il nutrizionista: ecco a chi spetta

La detrazione per le spese per i biologi e per i nutrizionisti nel 730/2024 viene riconosciuta nello specifico a tutti i soggetti passivi IRPEF, cioè a tutti coloro che effettuano la compilazione della dichiarazione IRPEF e che sono soliti compiere anche questo tipo di visita. A dire la sua in merito è stata anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 14/E del 2023: questa stabilisce come tra le altre cose si possano detrarre le spese che sono state sostenute per le visite svolte presso i biologi come per l’appunto i biologi nutrizionisti, il tutto senza il bisogno di essere provvisti di prescrizione medica.

Le spese in questione si possono detrarre dall’imposta IRPEF, in quanto si sta parlando di spese sanitarie per prestazioni specialistiche di cui parla la normativa per quanto riguarda le detrazioni per le spese di tipo sanitario. Le spese sanitarie che possono essere detratte sono anche quelle che vengono svolte dai familiari fiscalmente a carico, e cioè quei familiari che si ritrovano con un reddito medio complessivo che sia pari o inferiore a 2.840,16 euro: i figli con meno di 24 anni sono fiscalmente a carico nel caso di redditi pari o inferiori ai 4.000 euro.

Come poter ottenere la detrazione

Come anticipato sopra la detrazione dall’IRPEF consiste nel 19% delle spese per la parte che supera i 129,11 euro: si parla dunque per la precisione del 19% della differenza tra la spesa totale complessiva e la cifra di 129,11 euro. Per poter riuscire ad ottenere la detrazione IRPEF per le visite mediche presso il nutrizionista bisogna provvedere ad effettuare l’indicazione di tali spese all’interno della dichiarazione dei redditi riguardante l’anno in cui le visite sono state svolte. Si deve inoltre presentare la ricevuta fiscale o la fattura che è stata rilasciata dal nutrizionista.

Per fare la dichiarazione della detrazione per le spese per il nutrizionista nel 730/2024 bisogna fare riferimento alle spese sostenute nel corso del 2023. Per quanto riguarda questo 2024 il diretto interessato potrà tra l’altro programmare le proprie spese di tipo sanitario prendendo in considerazione questa speciale detrazione già in vista del 730/2025, con la detrazione stessa che deve essere dichiarata all’interno del rigo E1.