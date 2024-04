Affitto o mutuo? Con i tassi alle stelle il confronto si fa più vivo che mai: il vincitore però rimane soltanto lui

Ecco qual è la scelta più conveniente in merito al confronto tra affitto e mutuo.

In tanti possono ritrovarsi molto spesso indecisi su quale possa essere la scelta migliore tra l’affitto e il mutuo.

Gli aspetti da prendere in considerazione in merito risultano essere numerosi, a partire ovviamente dalle questioni di tipo economico e non come ad esempio i vantaggi fiscali che possono presentare l’una o l’altra opzione.

In più può essere di grande utilità provvedere alla consultazione delle statistiche sulla felicità di coloro che scelgono l’affitto o il mutuo.

Ecco dunque qui di seguito la risposta a quale sia la scelta migliore tra l’affitto e il mutuo.

Affitto o mutuo: quale conviene di più

In merito al confronto tra l’affitto e il mutuo, da un punto di vista strettamente economico la scelta migliore potrebbe essere rappresentata in molti casi dal mutuo, che permette alla fine di entrare in possesso di un immobile proprio a tutti gli effetti. Chi mette in affitto una casa o un appartamento lo fa sempre in ogni caso per puntare ad ottenere dei guadagni, il che sta a significare che le rate dell’affitto sono più elevate dei costi che si devono affrontare per il mantenimento dell’immobile.

Alla luce di ciò sul lungo periodo la scelta migliore consiste di sicuro nel mutuo, ma vi sono anche dei casi in cui la migliore scelta è rappresentata dall’affitto. Quest’ultimo conviene quando si vanno a fare discorsi a breve termine, con il mutuo che in questo caso risulta essere molto pesante per quanto riguarda tasse, costi e interessi. Per gli aspetti non economici, con l’affitto vi è una grande libertà di movimento mentre con il mutuo un maggior senso di stabilità: se non si hanno particolari certezze in merito al proprio futuro a breve termine conviene puntare sull’affitto, mentre chi punta con decisione a costruirsi una base solida non può che scegliere il mutuo.

Affitto o mutuo: i bonus e i vantaggi fiscali

Un aspetto che è impossibile non considerare quando si tratta di scegliere tra affitto e mutuo consiste però ovviamente anche in quello dei bonus e dei vantaggi fiscali. In merito alla detrazione, questa va incontro a cambiamenti significativi a seconda del tipo di reddito complessivo che si possiede e dal tipo di contratto che è stato firmato.

Altro fattore è quello delle agevolazioni sulla prima casa, che sono numerose anche per questo 2024: le più importanti consistono ad esempio nel bonus verde, nel risparmio energetico, nelle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, nei bonus mobili ed elettrodomestici, nel sisma bonus e nel bonus facciate. Infine vi è il discorso relativo ai tassi di interesse, che non rientrano però nella categoria dei vantaggi fiscali o dei bonus: i tassi di interesse sui mutui sono aumentati in maniera preoccupante nel corso degli ultimi anni, anche se nel corso di questo 2024 dovrebbero avere luogo degli importanti cali.