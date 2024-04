20mila euro per questo vecchio telefono, i collezionisti ne vanno pazzi: se ce l’hai in soffitta ti svolta la vita

Vai subito in soffitta a controllare se hai questo modello di telefono, è possibile che tu abbia una fortuna ma non te ne sia mai reso conto, 20 Mila euro subito per te.

Il mercato della telefonia è cambiato molto. Se prima si poteva cambiare di una netta modifica solo dopo alcuni decenni, adesso se ne parla fin quasi di mese e mese. In effetti occorre riconoscere che lo sviluppo tecnologico ha avanti piuttosto velocemente, a tal punto che sembra essere difficile stare lì dietro al piano ritmo.

Negli ultimi anni ci hanno abituati a un cambiamento radicale all’interno della telefonia mobile, che va ben oltre quello che potevamo immaginare. Ogni mese escono nuovi modelli di telefono che vanno ad inserirsi in un mercato che sembra essere già saturo.

In cima tale mercato ci troviamo i soliti blasoni, tra cui Apple e Samsung, ma alcuni marchi di telefonia si stanno dando battaglia per riuscire a dare una buona alternativa al consumatore che sembra essere disposto veramente a tutto per avere un telefono veramente all’avanguardia.

Tutto questo avviene perché ad oggi ognuno di noi con uno smartphone fa veramente ridotto. Farne a meno sarebbe quasi impossibile anche considerando i lavori che vengono svolti attraverso questo semplice apparecchio. Quello che in pochi sanno però è che alcuni modelli molto vecchi hanno valori veramente molto elevati.

La mela che ha rivoluzionato il mondo

Strane coincidenze quelle che si verificano quando si parla di mele. Se ben ricordate la storia ci dice che il destino dell’umanità è stato segnato da una mela di Adamo ed Eva. Quello della tecnologia invece è stato segnato dalla mela di Steve Jobs.

Ad oggi Apple nonostante non sia più vivo colui che l’ha lanciata sul mercato, resta comunque uno dei marchi più affidabili in termini di tecnologia. Una produzione con il tempo si è ampliata, ha abbracciato la telefonia, i personal computer, computer fissi, iPod, iPad, e molto altro ancora.

Un telefono da 20.000 euro

È vero che gli Smartphone Apple stanno raggiungendo dei livelli di prezzo veramente esorbitanti, ma tranquilli non stiamo parlando di un nuovo modello. Quello a cui ci riferiamo è un iPhone 2G, il primissimo modello che Steve Jobs ha lanciato sul mercato della telefonia. Sembra che chi ha uno di questi dispositivi a casa può essere in possesso di una fortuna e non esserne a conoscenza.

Sembra che essendo il simbolo di un effettivo cambiamento per quello che riguarda la tecnologia, questo iPhone possa arrivare a un valore di ben € 20.000. Quindi se ne sei in possesso non esitare a farlo valutare dagli esperti.