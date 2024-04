Temu, una truffa colpisce tutti gli utenti: dati e soldi a rischio | A questo dettaglio non credere mai

Una nuova truffa online colpisce tutti gli gli utenti, questa volta ad esporre a rischio gli utenti ci pensa Temu. Si rischiano soldi e dati.

Fino a qualche giorno fa il web era letteralmente invaso dai link di Shein. La nota piattaforma di shopping online ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni, per via dei costi veramente convenienti a cui vende prodotti di moda e non solo.

Sono numerosi i prodotti che vengono venduti da questa piattaforma che per i malati di shopping è stata veramente rivoluzionaria. Ovviamente i pareri sono contrastanti su questa piattaforma, per via dei tempi lunghi di consegna, ma anche per via di una certa diffidenza che è sempre presente nel consumatore che compra online.

Il link di Shein in questione regalava 300 euro a chi vinceva dei semplici giochi invitando anche altri utenti, con preferenza per chi ancora non ha l’app installata. Adesso però è il turno di Temu.

Quest’ultimo nell’anno che si è appena concluso ha riscosso un notevole successo, lo stesso avuto da Shein. Anche in questo caso si tratta di una piattaforma di shopping online che permette ai consumatori di acquistare prodotti di vario genere a costi altrettanto vantaggiosi. Anche per Temu parte la rincorsa al credito.

L’affiliazione permette di avere dei buoni acquisto

Temu offre ai suoi utenti una ricompensa in denaro e credito da spendere per ognuno dei nuovi iscritti che si riescono a portare. Questo è il modo con cui la piattaforma di acquisto online attira a sé un gran numero di nuovi iscritti, con il buon vecchio passaparola.

Una pratica questa che è la stessa che è stata adottata già da Shein ottenendo un buon risultato. Ma in fondo chi rinuncerebbe mai a del denaro da spendere, in regalo? Peccato che dietro a tutto questo si potrebbe nascondere un grande rischio.

I timori che sono in fondo veritieri

Il timore che si nutre in merito a questa pratica è che questo sistema di refil potrebbe essere utilizzato per prendere alcuni dati dai nuovi iscritti. Perché in effetti, al momento dell’iscrizione si devono inserire una serie di dati che potrebbero essere utilizzati da qualche malintenzionato del web.

In effetti non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere. In precedenza anche Pin Duo Duo è stata eliminata dal PlayStore, essa appartiene allo stesso gruppo di Temu. Quindi si consiglia ai consumatori di avere massima attenzione.