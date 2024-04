730, compila queste righe e la detrazione raddoppia in un attimo | 1500 euro subito in tasca

In arrivo un raddoppiamento della detrazione per quanto riguarda la compilazione del 730.

Novità importanti per i tutti i genitori per quanto riguarda il tema delle detrazioni sulle spese scolastiche e la compilazione del 730.

Un tema importante per tutte le famiglie italiane, con la compilazione del modello in questione che può portare addirittura ad un raddoppiamento della detrazione.

Ciò può permettere ai genitori di ritrovarsi in un attimo con ben 1.500 euro in più.

Ecco dunque tutte le informazioni utili per quanto riguarda la compilazione del modello 730 e le detrazioni sulle spese scolastiche per più figli.

La compilazione del 730 per la detrazione delle spese scolastiche

In merito alla detrazione delle spese scolastiche nella compilazione del 730 la soglia massima viene calcolata prendendo in considerazione tutte le spese che vengono affrontate per ogni alunno o studente. Lo spazio che si dedica nello specifico al tema in questione è il Quadro E, con l’argomento delle detrazioni scolastiche che occupa per l’esattezza i righi a partire da E8 fino ad arrivare a E10.

Per quanto riguarda più strettamente la compilazione, all’interno delle colonne del Quadro E devono essere inseriti i seguenti dati: in merito alla colonna 1 bisogna inserire il codice 12, che serve per poter identificare tutte le spese che si riferiscono nello specifico a tutte le spese che vengono sostenute per l’istruzione o dei figli o comunque dei familiari a carico; in merito alla colonna 2 devono essere invece indicati i relativi costi che sono stati affrontati. Nel caso in cui le spese in questione siano state sostenute nel corso del tempo per più alunni o per più studenti allora i diretti interessati dovranno procedere con la compilazione di più righi da E8 fino a E10 con l’indicazione al loro interno del codice 12 e con la specificazione della spesa che è stata sostenuta nello specifico per ogni singolo figlio.

Le regole per le detrazioni in caso di genitori separati

Vi sono però anche casi in cui la detrazione viene effettuata per i figli di genitori separati. Nel caso in cui vi siano stati una separazione o un divorzio la regola principale consiste nel riconoscimento della detrazione per il 100% al genitore affidatario o in alternativa per il 50% quando si parla invece di affitto condiviso.

In altri casi ancora la detrazione per i figli a carico spetta anche soltanto ad uno solo dei due genitori. Ciò si verifica quando uno dei due non gode di un reddito sufficiente per poter beneficiare della detrazione o anche quando i diretti interessati raggiungono un accordo affinché la detrazione stessa venga riconosciuta soltanto a chi si ritrova con il reddito più alto.