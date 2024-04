RC auto, svelato il trucco per risparmiare: le assicurazioni te l’hannos sempre nascosto | Costi dimezzati

Vuoi sapere in che modo è possibile risparmiare sulla polizza RC auto? Ci sono alcune possibilità di pagare molto meno l’assicurazione.

La polizza RC auto è uno dei costi che ogni automobilisti deve sostenere per poter utilizzare la propria automobile ed essere sempre perfettamente in regola. Stipulare un contratto assicurativo per la propria vettura è ciò che prevede il Codice della Strada, chiunque venga trovato in strada senza, potrebbe essere severamente multato.

Ma oltre all’aspetto puramente obbligatorio, previsto dalla legge della strada, c’è il bisogno di una polizza assicurativa che copra eventuali danni che si possono inavvertitamente compiere in auto. In caso di sinistro sarà proprio la compagnia assicurativa a prevedere un risarcimento per la controparte, che si tratti di piccoli danneggiamenti o grandi incidenti.

Purtroppo negli ultimi mesi anche le assicurazioni auto, proprio come tutti i beni e i servizi che risultano essere indispensabili ad ognuno dei consumatori, hanno subito un netto aumento dei prezzi. Proprio per questo motivo, anche in questo caso, occorre trovare un modo per riuscire a risparmiare.

Questo vale soprattutto per via di una presenza preponderante di auto in ogni famiglia. Scommettiamo che nella maggior parte delle famiglie che sono ora all’ascolto si posseggono almeno 2 vetture e se una di queste è di un neopatentato, ecco che l’assicurazione subisce una netta impennata.

Assicurazione e neopatentati

Tra i tanti elementi che influiscono negativamente sul costo della polizza RC auto, troviamo sicuramente gli anni di patente che si hanno alle spalle. Perchè troppo spesso si commette un ingenuo errore, si crede che quando si parla di neopatentati, ci si riferisce a guidatori giovani, in realtà non è esattamente così. Infatti nel nostro ordinamento la patente si può conseguire dopo il compimento del 18esimo anno, ma questo non vuol dire che ci sia un tempo massimo, passato il quale non può più essere conseguita.

Quindi una persona neopatentata, ovvero, che ha conseguito la patente da meno di 3 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, viene considerato inesperto, per questo motivo la polizza auto ha un costo di gran lunga maggiore.

Le tips di risparmio

Ricordiamo innanzitutto che si può risparmiare veramente su qualsiasi bene e servizio. Sembra ovvio che quindi, questo può avvenire anche sull’assicurazione auto. Come accennato in precedenza, se si è neopatentati si paga una somma maggiore per la propria vettura, salvo i casi in cui non si decida di sfruttare i benefici di quella che comunemente è nota come legge Bersani. In questo caso è possibile beneficiare delle tariffe vantaggiose che vengono applicate al componente familiare che ha la classe di rischio più bassa.

Altro metodo di risparmio molto efficace, è quella di valutare diverse compagnie, scegliendo delle polizze brevi o a chilometraggio, soprattutto nel caso in cui non si prevede di utilizzare l’auto molto spesso.