Cambio di stagione, un errore comune può rovinarti tutti i vestiti: se li riponi qui risparmi e rimangono come nuovi

Spesso durante il cambio di stagione si commette un grande errore che potrebbe rovinare tutti i vestiti. Devi riporti in questo modo.

L’arrivo della primavera coincide spesso con i primi cambi di stagione. Finalmente si possono mettere via i vestiti pesanti per lasciare spazio all’abbigliamento più leggero adatto sia alla primavera che all’estate. Il cambio stagione dell’armadio, si traduce nella fatica maggiore che si possa fare per sistemare i propri capi di abbigliamento.

Insomma, un’attività che di sicuro non possiamo definire divertente ma, a meno che non si sia in possesso di un armadio veramente di dimensioni enormi, è pressapoco indispensabile.

Quindi, si mettono via gli abiti invernali e si lascia arrivare la primavera anche nel proprio armadio. Il problema maggiore che si affronta è quello del come sia possibile riporre i vestiti che per alcuni mesi non si utilizzeranno evitando che poi risultino essere rovinati quando si tireranno fuori di nuovo.

Alcuni esperti di tessuti ci dicono che, molti di noi commettono un enorme errore nel momento in cui procedono con il cambio di stagione. Questo sbaglio mette a repentaglio il benessere dei propri vestiti e quindi porterebbero a una spesa maggiore per acquistarli nuovamente ad ogni stagione.

Alcune tips per il cambio stagione

Quando si vogliono conservare dei capi di abbigliamento, ci sono alcune semplici regole da seguire che permettono di conservarli nella maniera corretta. Innanzitutto occorre sempre ricordare che ci sono elementi che sono dei veri e propri nemici dei vestiti. Ci si riferisce in particolare alla luce, al caldo, umido, tarme e alcuni prodotti veramente molto aggressivi nella loro composizione.

Ovviamente occorre anche provvedere in maniera opportuna alla conservazione, per evitare che i vestiti subiscano dei danni. Gli armadi devono essere ben puliti per evitare che i tessuti si macchino. Si consiglia di lavare sempre i capi prima di riporli e anche quando si tirano fuori al cambio stagione. Utilizzare sempre l’anticarie, che sia di qualità.

La conservazione migliore

Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo dei sacchetti sottovuoto per gli indumenti. Purtroppo però questa modalità, permette di recuperare un notevole spazio, ma purtroppo rovina e danneggia i vestiti. Proprio per questo motivo si consiglia di evitare di utilizzarlo, soprattutto se si ha spazio a sufficienza per farlo. Particolare attenzione per tutti gli indumenti dotati di bottoni e zip.

Alle buste sottovuoto, meglio preferire le scatole, che siano di cartone o stoffa. Sono una soluzione economica e molto efficace.