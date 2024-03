Smartworking, ora non conviene più: questo costo non lo considera mai nessuno | Tornerai in ufficio

C’è un costo che chi lavora in smart working non considera mai. La realtà è che in fondo non ti conviene più così tanto.



Lo smartworking é la modalità di lavoro che attualmente é tra le più utilizzate. Tutto è iniziato con la pandemia COVID, che ci ha tenuti chiusi in casa per molto tempo. Ovviamente il lavoro di alcuni uffici non poteva certo fermarsi del tutto ecco che allora l’Italia ha imparato a convivere con lo smart working.

Fino a quel momento lavorare da casa per noi italiani era qualcosa di veramente assurdo, ancora oggi sono in molti a pensare che rimanere a casa e accendere il computer per lavorare lavorare non sia poi un vero lavoro. La vecchia concezione lavorativa che la maggior parte degli italiani, è quella di doversi svegliare presto al mattino prepararsi e uscire di casa per rientrare poi la sera tardi.

Invece non solo ci hanno insegnato che è possibile lavorare da casa, ma ci hanno insegnato anche che potrebbe essere effettivamente conveniente. Non sono poche le aziende che ad oggi hanno pensato di utilizzare un sistema ibrido, suddividendo i giorni della settimana tra quelli in cui si si va al lavoro in ufficio e quelli in cui si lavora da casa.

Ovviamente nessuno sta dicendo che lavorare in smart working sia semplice anzi nasconde non poche magagne.

i problemi più comuni di chi lavora in smart working

Nonostante lavorare in smart working potrebbe sembrare la risoluzione, sono problematiche che questa modalità. La prima fra tutti è l’organizzazione. Lavora da casa, non avere orari, vuol dire fondamentalmente essere in grado anche di organizzare la propria giornata, per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci si pone quotidianamente

Proprio questo probabilmente è l’elemento che maggiormente mette in difficoltà buona parte di coloro che si trovano non per scelta ma per obbligo lavorano da casa. Ovviamente occorre anche considerare tutti coloro che in casa non hanno proprio spazio per organizzare il proprio lavoro e quindi si trovano poi spazi ristretti e modalità di lavoro non poco scomode. a tutto questo poi ci si aggiunge una spesa che in pochi considerano.

il caro bolletta influisce sul tuo lavoro

Ebbene sì, nostro caro lavoratore in smart working, non dovessi muovere si può tradurre in un notevole risparmio in termini di carburante. Ma hai mai pensato a quanto ti costa lavorare veramente da casa?

In particolare il costo che preoccupa molti di loro hanno deciso di lavorare in modalità da remoto, sentono l’influenza del caro bolletta per quello che riguarda le energie elettrica, un elemento indispensabile per utilizzare i PC, ma anche le luci di casa e tutti gli elettrodomestici.