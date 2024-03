Guadagni medico di base, per ogni paziente volano cifre folli: non ci arriva nemmeno un calciatore

Ecco a quanto ammontano i guadagni di un medico di base: si parla di cifre elevatissime.

Lo stipendio di un medico di base, a seconda di fattori di varia natura come ad esempio il numero di anni di esperienza o anche il numero di pazienti, può variare in maniera considerevole.

Detto anche medico di famiglia, il medico di base ha il fondamentale compito di curare i cittadini e rappresenta in pratica il primissimo collegamento tra la sanità italiana e gli stessi pazienti.

Il ruolo del medico di famiglia è dunque anche quello di tutela della salute e di prevenzione dalle malattie, oltre che di fornire tutte le spiegazioni necessarie ai cittadini in merito al campo della medicina generale.

Ecco dunque tutte le informazioni per quanto riguarda i guadagni di un medico di base.

La figura del medico di base

La figura del medico di base proviene da quelle del medico condotta prima e della mutua poi. Per la precisione il medico di famiglia nasce nell’anno 1978 grazie all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): tale figura professionale arriva a svilupparsi lungo tutto il territorio, con una conoscenza di conseguenza estremamente approfondita dei pazienti di una determinata zona oltre che delle loro abitudini. Il medico di base ha la determinante funzione di fornire a questi stessi pazienti tutte le informazioni necessarie sull’erogazione dei servizi assistenziali, e in più la sua sede rimane l’unica in ambito medico assolutamente gratuita e senza ticket: in pratica chiunque ne abbia bisogno ha la possibilità di ricevere una pronta risposta a tutte le proprie domande e a tutti i propri dubbi.

Il medico di base svolge la sua professione in convenzione con il SSN. Oltre che una laurea in Medicina, per poter esercitare tale professione occorrono anche un’abilitazione per il lavoro di medico chirurgo insieme all’iscrizione all’Ordine dei Medici e alla partecipazione a concorsi regionali per poter entrare a far parte delle graduatorie. Il medico generale si distingue sostanzialmente nelle due figure principali del medico di famiglia per l’assistenza primaria e della guardia medica per un’attività di consulenza assistenziale.

I guadagni di un medico di base

Per poter calcolare lo stipendio di un medico di base è necessario prendere in considerazione diversi fattori. Per ogni singolo paziente a carico (il massimo consentito dalla legge è 1.500) si parla di cifre che si aggirano intorno ai 70 euro lordi. L’importo totale si aggira più o meno intorno ai 52.500 euro lordi all’anno, e cioè in circa 4.375 euro lordi al mese, ma ci sono anche alcuni medici di famiglia che riescono ad arrivare a 160.000 euro lordi.

Ad incidere in maniera decisiva sull’entità dello stipendio del medico di base sono anche e soprattutto gli anni di esperienza: un medico con meno di 3 anni di esperienza guadagna circa 71.500 euro lordi all’anno, un medico tra i 10 e i 20 anni di esperienza 123.000, un medico con più di 20 anni di esperienza addirittura più di 160.000. Il numero massimo di pazienti a carico è come detto sopra di 1.500, ma tale soglia può comunque variare in base alla zona in cui un determinato medico di base può trovarsi ad operare. La retribuzione in tal caso è denominata anche quota capitaria: per un medico di base con meno di 500 pazienti a carico il guadagno è di circa 70 euro lordi ciascuno, con più di 500 di circa 35.