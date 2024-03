Colloquio di lavoro, se è andato bene lo scopri solo così: c’è un dettaglio che non mente mai | Il contratto è tuo

Hai preso parte a un colloquio di lavoro e ti chiedi se sia andato bene o male? In questo modo molto semplice potrai capirlo subito.



Il primissimo passo per ottenere un lavoro fisso è quello di sostenere un colloquio. In genere questo avviene in presenza anche se, la nuova organizzazione generale del lavoro nel nostro paese ci ha abituati ai colloqui in telechiamata. Ma per il momento soffermiamoci in maniera generale sul colloquio di lavoro e sulla sua importanza.

Nel momento in cui ci si vuole candidare per un lavoro, si invia il proprio curriculum vitae e in un secondo momento, se il curriculum viene considerato idoneo, si viene convocati per un colloquio. Un procedimento a cui tutti ci siamo sottoposti, almeno una volta nella vita.

Ma se sul web ci sono moltissimi consigli su come si compila nella maniera giusta un curriculum, sono poche le indicazioni che vengono fornite per quello che riguarda il colloquio. Buona parte dei consigli si basano sul come vestirsi a un colloquio, come comportarsi, ma poi come si fa a capire se è andato bene o meno?

sembra che ci siano alcuni segni molto chiari che ci dicono se il colloquio è andato bene o meno.

Il linguaggio non verbale e la sua importanza

Durante i colloqui di lavoro sembra che ad avere estrema importanza è il linguaggio non verbale del corpo e del viso. Se il curriculum accompagnato da una lettera di presentazione è ciò che ci presenta all’interlocutore, come ci si comporta è sotto costante osservazione.

Mostrarsi sicuri di sé ma mai eccessivamente arroganti è la chiave per avere un buon risultato con coloro che poi ci dovranno assumere. Ovviamente, per chi invece sostiene il colloquio è altrettanto importante riuscire a comprendere alcuni messaggi subliminari e indicazioni non dirette.

Cosa permette di comprendere se il colloquio è andato bene

Ma cosa permette di capire che un colloquio è andato veramente bene? Un colloquio va bene quando dura più del previsto. In genere quando il recruiter decide di dedicare più tempo a un candidato piuttosto che a un altro è un ottimo segnale. Esattamente come lo è un incontro molto colloquiale, in cui si viene proiettati nel futuro.

Bene è andato un colloquio in cui l’intervistato si mostra molto coinvolto e le sue domande sono state tutte soddisfatte. Inoltre è un segnale molto importante l’essere stato presentato i futuri possibili colleghi e aver preso accordi per lo step successivo.