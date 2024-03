Vuoi lasciare il lavoro? L’azienda ti paga un premio stellare: questa possibilità è per pochissimi

La grande possibilità offerta da un’azienda a tutti coloro che vogliono lasciare il lavoro.

V è un’azienda specifica che offre un’interessantissima opportunità a tutti coloro che desiderano lasciare il proprio lavoro.

Si sta parlando per la precisione di Electrolux, azienda presso la quale vi sono di recente tantissimi operai in esubero.

La stessa Electrolux sembrerebbe aver raggiunto un accordo con i sindacati per poter gestire questi dipendenti, che a livello nazionale sono per la precisione 153.

Ecco dunque tutte le informazioni relative a questa vicenda.

Electrolux: i premi per i dipendenti che lasciano il lavoro

Raggiunto finalmente un accordo tra Electrolux e i sindacati per quanto riguarda il personale in esubero consistente per la precisione in 153 dipendenti. L’accordo in questione è stato raggiunto lo scorso venerdì, anche se il raggiungimento dell’intesa non è stato sicuramente semplice a causa di alcune divergenze e di alcune opposizioni da parte dei siti produttivi di Porcia e Susegana rispettivamente nelle province di Pordenone e di Treviso.

Il rischio che tra l’azienda e i sindacati non si raggiungesse alla fine alcun tipo di accordo è stato dunque a un certo punto estremamente elevato, con il documento che è stato però in conclusione firmato da gran parte del coordinamento nazionale di Electrolux: secondo l’accordo la scelta del personale in esubero avrà luogo attraverso l’assenza dell’opposizione al licenziamento o comunque attraverso volontarietà. I premi per i dipendenti in uscita dall’azienda sono nello specifico i seguenti: 3.000 euro per i già idonei alla pensione, 12.000 euro per chi avrà raggiunto i requisiti entro 12 mesi, 25.000 euro per chi avrà raggiunto i requisiti entro 24 mesi, 72.000 euro per chi si ritrova con un’anzianità aziendale che va oltre gli otto anni. Per tutti i lavoratori che faranno richiesta sono inoltre previsti dei percorsi che possano rendere più semplice la ricerca di altri tipi di opportunità lavorative.

Le reazioni all’accordo tra Electrolux e i sindacati

L’accordo siglato tra l’azienda Electrolux e e i sindacati non è però stato in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Contrarie all’accordo erano infatti le Rsu di Porcia e di Susegana, con quest’ultima che ha confermato fino alla fine la sua opposizione. Questo quanto dichiarato al riguardo dal delegato dello stabilimento di Susegana Augustin Breda: “Susegana non ha firmato e non firmerà“.

Breda ha così chiarito la propria posizione: “Per quanto riguarda l’adeguamento dell’incentivo lo scorso anno da Susegana sarebbero dovute uscire 20 persone e a fatica siamo arrivati a 16, e oggi ce ne vengono chieste altre 30, è davvero ipotizzabile che si facciano avanti così tanti volontari? Ovviamente no. Non ci sono le condizioni per firmare“.