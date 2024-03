SFL da restituire, se hai ricevuto questo modulo perdi ogni centesimo | Non firmarlo mai

Se hai ricevuto questo modulo non lo firmare mai, ma se lo ricevi potresti dove restituire tutto l’SFL, fai attenzione.

Dal 1 gennaio 2024 a livello economico per molti famiglie italiane è cambiato veramente tutto. Era il 2019 quando il governo Conte aveva annunciato l’introduzione del reddito di cittadinanza. Una misura di sostegno al reddito che molto aveva aiutato gli italiani in netta difficoltà economica.

Molte le famiglie al di sotto della soglia di povertà che proprio grazia a tale sostegno hanno potuto far fronte a una serie di spese, anche le più semplici, come il fare la spesa. Ma con il cambio di governo è iniziata la crociata nei confronti di questa misura.

Quindi a sostegno delle famiglie italiane dal 1 gennaio 2024 è arrivato l’assegno di inclusione. Per l’ottenimento di quest’ultimo oltre a dover avere il requisito economico, con un massimo che non deve superare i 9.360 euro, ma anche essere un nucleo familiare con determinate caratteristiche. Possono beneficiarne tutti coloro che hanno all’interno del nucleo familiare un ultrasessantenne, ma anche un disabile o dei minori.

Poi ci sono coloro che sono definiti occupabili e non possono beneficiare dell’ADI, ma del SFL, ovvero il sostegno formazione lavoro. Esso prevede un importo pari a 350 euro che si riceve direttamente sul conto corrente postale.

A cosa serve l’SFL

l’SFL come accennato in precedenza, consiste in un bonus con valore pari a 350 euro al mese, a cui è possibile avere accesso se si è occupabili e si ha un’età dai 18 e i 59 anni. Si tratta dunque, di coloro che possono avere accesso ai corsi di formazione al fine di riuscire ad avere avere una qualifica per poter trovare un lavoro.

Tale beneficio può essere richiesto da tutti coloro che ne hanno i requisiti. Grazie a tale bonus è possibile prendere parte ai corsi di formazione aperti dagli enti accreditati.

in che modo si perde diritto all’SFL

Firmando la rinuncia all’SFL non si avrà più diritto ad ottenere l’accredito del sostegno economico messo a disposizione delllo Stato. Si tratta del modulo SR 103 che se compilato sancisce la rinuncia al sussidio.

Ma occorre specificare che, andando a firmare tale modulo, non solo si perderà il diritto ad avere il bonifico periodico del beneficio, ma si dovrà anche restituire tutto ciò che si è già ricevuto, comprese le eventuali mensilità arretrate a cui si può avere diritto. Proprio per questo motivo si consiglia di prestare molta attenzione e pensare ad eventuali problematiche future.