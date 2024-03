Bonus di Pasqua in busta paga, questo non devi nemmeno richiederlo: la cifra arriva direttamente ad aprile

Ecco il bonus di Pasqua, lo puoi ricevere senza nemmeno fare la domanda. Un regalo molto gradito per queste vacanze.



Il tipico regalo di Pasqua è il classico uovo in cioccolato con la sorpresa al suo interno. Il desiderio di tutti i bambini in questo giorno di festa è quello di aprire il loro uovo e trovare il regalo tanto desiderato. C’è chi cerca i suoi supereroi più amati, chi invece preferisce le principesse, altri ancora un oggetto prezioso.

poi però ci sono lavoratori dipendenti, che vanno alla ricerca non del loro uovo di Pasqua, ma piuttosto un aumento sostanziale della loro busta paga. Inutile negare che la crisi economica in cui vive l’Italia intera ha fatto in modo che lo stipendio attuale un qualsiasi dipendente in base al contratto nazionale del lavoro, non sia più sufficiente ad arrivare a fine mese.

Una storia questa che in effetti si ripete da molti anni, ma che negli ultimi tempi non ha fatto altro che aumentare le problematiche di ogni singola famiglia che deve fare i conti con i centesimi. La buona notizia è che la busta paga di questo mese sarà molto più piena di quella ricevuta nei mesi scorsi.

La motivazione di questo è molto semplice la presenza di festività all’interno del mese fa in modo che aumenti la paga del dipendente, soprattutto se quest’ultimo decide di dare il proprio servizio nei giorni segnati in rosso sul calendario.

Lavoro festivo e pagamento maggiorato

in Italia la legge è espressamente previsto che il lavoratore può rifiutarsi di lavorare nel caso in cui ricorra a una qualunque festività. Questo vale non solo per le festività nazionali, ma anche per le domeniche. In un mercato del lavoro in cui si lavora sette giorni su sette è possibile quindi decidere di rimanere la domenica a casa.

Probabilmente questa è una regola che sono in pochi a conoscere. Ma questo è dovuta al fatto che ormai si è tutti estremamente abituati a lavorare in qualsiasi giorno della settimana e dell’anno.

busta paga più ricca

ovviamente prestare il proprio servizio nei giorni festivi vuol dire che si deve essere ricompensati nella maniera corretta.quindi chiunque decida di dare il consenso a lavorare quando sul calendario il giorno è rosso, può godere di un aumento della paga giornaliera.

questo è quello che succede per alcuni giorni di questo mese, quindi Pasqua e Pasquetta, entrambi i giorni festivi, coloro i quali lavoreranno in quanto dipendenti di un settore in cui si presta servizio anche nei giorni festivi, potrà godere di una paga aumentata.