Lavoro, pranzi e cene gratis se firmi questo foglio: il capo paga per tutto al posto tuo | Richiedilo subito

Ecco come avere lavoro, pranzi e cene gratis dal tuo capo: ti basta firmare questo foglio.

Quando si tratta di valutare se accettare o no un posto di lavoro un aspetto di primo piano da tenere in considerazione consiste senza ombra di dubbio nei benefit aziendali che sono garantiti dall’azienda.

Un fattore la cui importanza era stata considerata dalle aziende già prima della pandemia da covid, con la conseguente istituzione di consistenti benefit aziendali che è diventata una vera e propria priorità per tanti.

A prestare ancora maggiore rilevanza alla questione sono però come detto anche e soprattutto quei lavoratori alla ricerca della propria opportunità lavorativa ideale.

Ecco dunque in cosa consistono di preciso i benefit aziendali, con una lista di quelli che sono maggiormente richiesti e desiderati dai lavoratori.

Benefit aziendali: cosa sono

I benefit aziendali consistono per la precisione in beni e servizi di vario tipo che vengono concessi ai dipendenti dai datori di lavoro. In aggiunta alla normale retribuzione, i lavoratori si vedono riconosciuti questi benefit con un conseguente aumento della loro soddisfazione e serenità. Si parla nello specifico di bonus e agevolazioni non monetari, che vengono inseriti all’interno del piano di welfare di una determinata azienda.

I benefit aziendali possono essere in generale di due tipi principali: i fringe benefit, che consistono in una retribuzione che va ad aggiungersi allo stipendio ordinario, e i flexible benefit, che fanno invece riferimento ad una retribuzione complementare rispetto a quella normale. La presenza di un certo tipo di benefit aziendali a disposizione dei dipendenti rappresenta un vantaggio non solo per questi ultimi ma anche per la stessa azienda: tra quelli più desiderati e richiesti si possono trovare ad esempio servizi legati al settore food&beverage, servizi di tipo finanziario, servizi di formazione, auto aziendale, servizi che hanno a che fare con il sostegno alle famiglie, lo smartworking, o anche altri servizi legati allo sport e al tempo libero.

I vantaggi dei benefit aziendali e la loro tassazione

I benefit aziendali possono portare come già anticipato a diversi tipi di vantaggi. Grazie ai bonus e alle agevolazioni un’azienda riesce a trattenere più facilmente i dipendenti più abili e talentuosi. In più la produttività degli stessi lavoratori aumenta, con i fenomeni come ad esempio quelli dell’assenteismo che arrivano al contrario a diminuire sensibilmente. In più un azienda vede calare il costo del personale, con le spese per i benefit che vengono ammortizzate grazie alle agevolazioni di tipo fiscale.

Per i benefit aziendali è importante anche il discorso legato alla tassazione, che va ad applicarsi non ai flexible benefit ma ai fringe benefit. La normativa cui fare riferimento in questo caso è il TUIR, cioè il Testo Unico delle Imposte sui Redditi: i fringe benefit sono soggetti a tassazione quando il loro valore va oltre la soglia di esenzione stabilita dalla legge, che per questo 2024 a 1.000 euro all’anno innalzati a 2.000 nel caso dei lavoratori che si ritrovano con figli fiscalmente a carico. Quando la soglia in questione viene oltrepassata i benefit aziendali vengono tassati per tutto il loro valore.