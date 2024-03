Trovare lavoro è più semplice che mai: con queste applicazioni basta un tap | Installale subito gratuitamente

Con queste applicazioni trovare lavoro risulterà incredibilmente più semplice.

Per tutti coloro che desiderano trovare il proprio lavoro ideale un metodo di grandissima utilità può consistere nel fare ricorso all’utilizzo di alcune specifiche applicazioni.

Queste possono risultare di grandissimo aiuto nella ricerca di quel lavoro che possa fare al proprio caso e che possa magari permettere di mettere a frutto quanto studiato all’università e durante altri tipi di corsi di formazione.

La propria professione online può quindi essere cercata anche online, e al riguardo ci si può affidare per l’appunto a tantissime applicazioni.

Ecco dunque qui di seguito una panoramica di alcune delle applicazioni che possono permettere di trovare lavoro in maniera facile e veloce.

Le applicazioni migliori per trovare lavoro: da LinkedIn Job Search a InfoJobs

Per cercare lavoro sempre più persone ricorrono all’utilizzo delle più disparate applicazioni online. Una di queste è LinkedIn Job Search, al cui interno è possibile trovare praticamente qualsiasi tipo di lavoro: per potersi candidarsi agli annunci basta un semplice click, e questi ultimi possono essere ricercati in maniera estremamente rapida anche dall’apposita app con la possibilità di caricare il proprio cv e di inviarlo in risposta alle offerte ritenute più consone ai propri desideri e alle proprie esigenze. Si passa poi a Indeed, altra app famosissima che contiene un infinito numero di annunci di lavoro: con quest’app si può caricare il proprio CV tramite Pubblica il tuo CV o in alternativa andando su Carica CV. Altra app è Glassdoor Job Search, meno conosciuta ma efficace come le due precedenti: Glassdoor Job Search permette agli interessati di ricercare informazioni sulle aziende che assumono e di scoprire inoltre in anticipo il tipo di retribuzione per una specifica posizione lavorativa.

Adecco Job permette di cercare il lavoro ideale in base alle proprie abilità e competenze, con l’opzione Cerca Lavoro che dà la possibilità di aggiornare il proprio CV, di scaricare i modelli di Certificazione Unica e di compilare il documento degli orari di lavoro. Altra app utile per cercare lavoro è InfoJobs, che chiede agli utenti di indicare la propria professione lavorativa preferita oltre al luogo specifico in cui si sta cercando lavoro.

Le applicazioni migliori per trovare lavoro: da Monster a Fiverr

L’agenzia del lavoro internazionale Monster è ugualmente utile per la ricerca di una nuova professione, con un’apposita app che permette non solo di caricare il proprio CV ma anche di inserire la propria lettera di presentazione da Dropbox e da Google Drive. CornerJob permette la registrazione direttamente attraverso il proprio profilo di Facebook oppure tramite Google, e su tale app si può anche chattare in prima persona con le aziende prima di stabilire eventualmente la data per un colloquio conoscitivo.

Trovit permette di mettersi alla ricerca di più annunci di lavoro contemporaneamente da un unico posto, con i risultati di una determinata ricerca che vengono mostrati tutti insieme in una stessa pagina web. Altra app che è necessario menzionare è infine Fiverr, riservata in particolar modo ai liberi professionisti e ai freelance: su tale app si possono dunque cercare anche e soprattutto lavori di tipo occasionale.