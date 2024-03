Guadagna 3000 euro facendo l’operaio, in questa città sono sempre in cerca di candidati | Prepara il CV

Facendo l’operaio in questa città si possono guadagnare fino a 3.000 euro: prepara il tuo CV.

Per tutti coloro che desiderano ottenere guadagni importanti dal proprio lavoro una delle mete più ambite è senza ombra di dubbio rappresentata dalla Svizzera.

La Svizzera è nota da tempo come uno dei paesi in Europa e non solo con gli stipendi più elevati, in particolare nella regione di Zurigo.

Quella elvetica è di conseguenza da diversi anni una destinazione in grado di attirare le attenzioni di tantissimi lavoratori anche italiani, desiderosi di dare una svolta alla propria carriera lavorativa e magari non soddisfatti dal salario percepito all’interno dei propri confini nazionali.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda la situazione lavorativa in Svizzera, a partire dal reddito medio al modo in cui varia lo stipendio in base al sesso.

Svizzera: a quanto ammontano reddito medio e stipendio

Il salario medio dei lavoratori all’interno della Svizzera si aggira più o meno intorno agli 80.000 franchi lordi di media all’anno. Si sta parlando per la precisione di circa 85.000 euro, una cifra che impressiona soprattutto alla luce del paragone con la situazione che ci si ritrova a vivere di solito in Italia: all’interno del nostro paese i lavoratori guadagnano infatti in media circa 30.000 euro all’anno, un dato che fa riferimento nello specifico al 2022. Inoltre, in Svizzera le detrazioni risultano essere inferiori, con il salario netto che consiste in circa l’81% di quello lordo. Il salario mensile dei lavoratori sul suolo svizzero si aggira invece intorno ai 5.100 franchi, e cioè ben 5.450 euro al mese.

Lo stipendio medio dei lavoratori in Svizzera è dunque altissimo, anche se risultano esserci ancora delle sostanziali differenze per quanto riguarda gli uomini e le donne. Questa discrepanza potrebbe essere dovuta a diversi fattori, come ad esempio la preferenza da parte delle donne per lavori a tempo parziale. In più gli uomini sono soliti svolgere in misura maggiore professioni di tipo dirigenziale, ma le donne, a differenza degli uomini che ricevono un ottimo stipendio anche in caso di paternità, si vedono di solito riconosciute salari inferiori anche in caso di maternità.

Lavorare in Svizzera: i motivi

In sintesi, gli stipendi medi dei lavoratori in Svizzera sono molto più alti rispetto a quelli in Italia. Il salario che si percepisce all’interno dei confini italiani arriva a moltiplicarsi nella nazione elvetica di ben tre volte, anche se è necessario in ogni caso sottolineare come in Svizzera il costo della vita sia allo stesso tempo molto più elevato, addirittura per una percentuale che raggiunge anche il 43%.

Il motivo per cui in Svizzera gli stipendi sono molto più alti sono da ricercare anche e soprattutto nella produttività lavorativa: stando a quanto riferito dall’OCSE, questa sarebbe la più alta al mondo dietro soltanto quella dell’Islanda. Altro fattore da dover considerare consiste però anche negli oneri sociali più bassi per i datori di lavoro, con questi ultimi che non sono tenuti ad esempio a pagare alcun tipo di contributo alla cassa malati.