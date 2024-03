Vuoi vivere felice? Fai le valigie e trasferisciti qui: è il Paese migliore al mondo | L’Italia non può competere

Se desideri vivere felice per te al momento di fare le valigie e migrare fuori dall’Italia. Ci sarebbe un paese che è ritenuto il migliore del mondo per poter giovare di un tenore di vita.

Quante volte hai pensato che in fondo l’Italia ti stava stretta, una nazione che forse non ti offre quello che stai cercando. Perché per quanto amiamo la nostra terra o ognuno di noi, almeno una volta nella vita abbiamo pensato che ci possa essere un luogo dove poter stare meglio, dove poter avere maggiori possibilità.

in fondo dobbiamo dirlo, l’Italia è uno dei paesi più belli al mondo, ci offre dei panorami mozzafiato. Numerose le città d’arte, per non parlare poi di quelle in cui il mare splende tutto l’anno. Ovviamente non possiamo poi non parlare della cucina una delle migliori in tutto il mondo.

Purtroppo il vero problema è che spesso l’Italia si dimentica dei suoi italiani. Troppo spesso è ancora tanto difficile far fronte le difficoltà che questo paese mostra, tanto a livello economico, quanto a livello culturale. Spesso arretrata, un po’ povera, sempre in netto affanno rispetto agli altri paesi.

Ebbene ci sarebbero stati alcuni studi che sono pronto a dirci che c’è un paese dove si vive la vita migliore sotto tutti i punti di vista. Forse è proprio il paese che tu ancora non hai preso in considerazione.

Occorrerebbe imparare proprio da loro

Ovviamente deve essere chiaro che nessuno è perfetta a questo mondo anche il Paese che è stato eletto il migliore, sicuramente avrà dei difetti. Ma la realtà è che noi italiani perennemente insoddisfatti alla ricerca di non si sa cosa, dovremmo imparare proprio da loro, dagli abitanti di questa nazione.

Stiamo parlando dei finlandesi, Perché sembra proprio che la Finlandia tra tutti i paesi dell’Europa e del mondo sia quella che ti rende la vita più felice. A dirlo sono stati degli studi specifici, che hanno scoperto che gli abitanti di Helsinki e della Finlandia in generale non sono mai insoddisfatti. Insomma proprio come gli italiani.

Perché scegliere la Finlandia

A questo punto i lettori si divideranno tra chi non lascerebbe mai l’Italia e chi invece già sta preparando le valigie. Ma perché la Finlandia è il paese più felice al mondo? Sembra che qui tutto giri per il verso giusto i comuni e la pubblica amministrazione pensano innanzitutto ai loro cittadini sia sotto l’aspetto del lavoro, della salute, dell’educazione. Inoltre alla felicità finlandese coopera un Pil pro capite che permette la vita che ognuno di noi sogna.

Tre motivi di gioia degli abitanti di Helsinki e dintorni ci sono poi i mezzi pubblici. Non esiste zona della Finlandia che sia troppa isolata, che sia quasi invivibile come succede invece nei piccoli centri italiani. Insomma un paradiso che forse non vanterà le nostre temperature primaverile ed estive, ma una vita molto più felice.